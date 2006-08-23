26 августа в Киеве состоится концерт “Мост дружбы Индия-Украина” в рамках празднований дней независимости двух стран

26 августа в Киеве в Международном центре культуры и искусств состоится концерт “Мост дружбы Индия-Украина 2006”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов концерта, президент “Индия клуба” Санджив БХАГАТ.

По его словам, эта акция приурочена празднованию 59-й годовщины независимости Индии (15 августа) и 15-й годовщины независимости Украины. Целью этого мероприятия является углубление культурных и деловых отношений между странами.

В концерте планируется участие, среди других, украинской певицы Ани ЛОРАК и популярного индийского певца КРИШНЫ.

“Важнейшей задачей этого события является благотворительность”, - сказал С.БХАГАТ.

Он рассказал, что все средства, полученные от концерта, пойдут на благотворительность. В частности, “Индия клуб” планирует закупить медикаменты для передачи тем, кто в них нуждается.