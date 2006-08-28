Правозащитник Багиров заявляет, что его преследуют за правозащитную деятельность

Председатель Международной правозащитной организации «Международная лига защиты прав граждан Украины» Эдуард БАГИРОВ заявляет, что его преследуют за правозащитную деятельность, и опять требует освобождения Петра КОЛЯДЫ от должности заместителя министра внутренних дел Украины.

Об этом Э.БАГИРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Э.БАГИРОВ утверждает, что в связи с защитой им жителя Харцизска (Донецкая область) Дмитрия ШЕВЧЕНКО, против которого было возбуждено уголовное дело за якобы незаконное хранение оружия, хотя все необходимые документы на право иметь оружие тот имел, против него начались преследования. Он отметил, что он “противозаконно” был приобщен к этому делу в качестве свидетеля. Хотя, как отмечает Э.БАГИРОВ, он является человеком, “который никакого отношения к уголовному делу не имеет”. Он сказал, что в связи с этим правоохранительные органы пытались провести изъятие документов, возглавляемой им правозащитной организации, в том числе финансово-хозяйственных, бухгалтерских. Э.БАГИРОВ утверждает, что милиционеры хотели забрать документы, которые якобы свидетельствуют о неправомерной деятельности, в частности, П.КОЛЯДЫ. Правозащитник также не исключает, что ему могут подбросить оружие или наркотики, чтобы таким образом лишить меня свободы”.

В распространенном на пресс-конференции письме Э.БАГИРОВА к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО отмечается, что есть “попытка коррумпированных высокопоставленных работников МВД Украины запугать меня и препятствовать деятельности, возглавляемой мной общественной правозащитной организации”. “Если им удастся лишить меня свободы, то я живым из мест лишения свободы не выйду”, - отмечается в письме.

Он напомнил, что в начале августа обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой уволить заместителя министра внутренних дел П.КОЛЯДУ, который курирует в министерстве "следственный блок", за его небрежность в контроле за действиями подчиненных. Э.БАГИРОВ в обращении к главе государства отметил, в частности, что, "учитывая результаты осуществленных нашей организацией с 2001 г. по 2006 г. мероприятий, направленных на возобновление прав граждан Украины, которые были нарушены незаконными действиями и бездеятельностью подчиненных начальника СУ МВД Украины П.КОЛЯДЫ, мы можем утверждать, что подчиненный этому должностному лицу аппарат не только должным образом не выполняет обязанности, возложенные на него законом, а также подчиненные П.КОЛЯДЕ работники органов внутренних дел Украины не придерживаются требований Конституции и Законов Украины в своей деятельности".

Как сообщил Э.БАГИРОВ, в ответе Президента Украины на это его обращение отмечено, что это не в компетенции главы государства.

Также правозащитник сообщил, что у него сегодня состоялась встреча с руководством Министерства внутренних дел, где ему пообещали разобраться в ситуации и, в частности, что касается преследования его за правозащитную деятельность.