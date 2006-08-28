Розничная сеть специализированных магазинов компании DiaWest «Комп’ютерний світ» стала самой крупной в Украине.

На сегодняшний день она насчитывает 54 магазина в 40 городах Украины.

Этим летом компания DiaWest отмечает юбилей – свое двенадцатилетние. С момента нашего основания – 1994 года – компания динамично развивалась и наращивала свои обороты, что позволило DiaWest занять лидирующие позиции в сфере розничной торговли и производства компьютерной техники.

Анатолий Балюк, глава правления компании DiaWest, отмечает: «Сегодня DiaWest – это не просто одна из торговых марок. Это получение доступа к широкому спектру новейших IT-продуктов, выпуск качественной продукции – полного ряда компьютерных систем и ее сопровождение. Кроме того, мы предлагаем отличный сервис и широкий ассортиментный ряд. Наша компания постоянно ориентируется на потребности клиентов и мгновенно отвечает на их запросы, стремясь обеспечить территориальную доступность своих услуг. «Все из одних рук!» – концептуальный девиз предприятия на данном этапе».

Юрий Приходько, директор розничной сети компании DiaWest, комментирует: «Под торговой маркой DiaWest производится полный ряд компьютерных систем, начиная от персональных компьютеров и заканчивая высокопроизводительными серверами. Только за 2005 год DiaWest произведено и реализовано через свою сеть более 15 тысяч компьютеров. В этом году мы предполагаем произвести более 20 тысяч компьютеров. Мы работаем и с различными вендорами: LG, Samsung, Philips, Sony, Intel, Epson, Hewlett Paсkard, Canone и т. д. В целом, по нашим прогнозам, до конца 2006 года мы реализуем на 60% больше, чем в прошлом году, различных наименований продукции».

«Комп’ютерний світ» – розничная сеть специализированных магазинов «домашнего типа», где практикуется индивидуальный подход к каждому покупателю. На данный момент в их ассортименте насчитывается более 4 тысяч наименований различных товаров. Средняя площадь магазинов – 60-80 кв. м, но присутствует тенденция к увеличению торговых площадей до 100 кв. м. На сегодняшний день самый большой киевский магазин DiaWest, расположенный на Петровке, занимает 400 кв. м. До конца года планируется открыть до 25 новых магазинов и совершенствовать уже существующие. Новые торговые точки появятся в Белой Церкви, Бердичеве, Охтырке, Луганске, Кривом Роге, Ужгороде, Кировограде, Калуше и т. д.

Справка о компании:

Компания DіaWest – одно из наиболее известных украинских предприятий в области компьютерных технологий. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых корпораций. На сегодняшний день у DіaWest самая большая специализированная розничная сеть по продаже компьютерной техники в Украине, которая насчитывает 52 магазина в различных регионах. Главные направления работы компании: розничная торговля компьютерной и офисной техникой; производство компьютерных систем – от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных специализированных серверов; разработка и внедрение комплексных решений для предприятий на базе «1С: Предприятие»; предоставление широкого спектра интернет-услуг.

Качество продукции DіaWest подтверждено «Украинским центром сертификации производства» (Сертификат соответствия: №ЮА1.017.0052311 - 03). Совместимость с продуктами <1С> гарантирована сертификатом <1С: Совместимо>. 80 % покупателей обращаются в магазины «Комп`ютерний світ» повторно, что свидетельствует о высоком уровне обслуживания клиентов.

Немного о цифрах

Сегодня компания DiaWest является лидером розничных продаж компьютерной техники в Украине. Компанию регулярно отмечают в рейтингах ТОР5 украинских производителей компьютерной техники (по версии IDC).

В данный момент работает 54 салона-магазина «Комп’ютерний світ» в 40 городах Украины. В планах компании до конца этого года увеличить розничную сеть до 80 магазинов. Салоны будут расположены в 45 городах Украины.

Финансовые показатели DiaWest свидетельствуют об активном росте компании и правильно выбранном пути ее развития.

Наши лидеры продаж в 2006 году:

1 место – компьютеры собственного производства в комплекте с мониторами – 35%;

2 место – компьютерные комплектующие - 16-19%;

3 место – ноутбуки – 15%.

За более подробной информацией обращайтесь к руководителю PR-службы компании DiaWest - Наталье Толуб (044) 251-11-12, e-mail: pr@diawest.com