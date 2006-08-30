16 детей из малообеспеченных семей стали студентами благодаря Подольскому райсовету Киева

16 детей из малообеспеченных семей стали в этом году студентами, благодаря социальному проекту Подольского районного в городе Киеве совета.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН сегодня был презентован социальный проект “Стипендия председателя Подольского районного в городе Киеве совета”.

Председатель Подольского райсовета Евгений РОМАНЕНКО рассказал, что во исполнение поручения Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО райсовет решил поддержать талантливых детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей из других социально незащищенных категорий, предоставив им возможность бесплатно учиться в высших учебных заведениях.

Райсовет обратился с письмами к почти всем высшим учебным заведениям Киева с предложением заключить соглашение, в соответствии с которым они зачисляют бесплатно на обучение нескольких детей, а Подольский райсовет, в свою очередь, обязуется помогать этим детям с прохождением практики, поиском места работы по окончании учебы и тому подобное.

На эту инициативу, по словам Е.РОМАНЕНКА, отозвались Университет “Украина”, Институт рекламы, Украинский финансово-экономический институт, Институт подготовки кадров промышленности, Университет экономики и права “Крок”, Межрегиональная академия управления персоналом, и с 1 сентября этого года студентами этих вузов станут 16 детей из малообеспеченных семей Подольского района столицы.

Е.РОМАНЕНКО отметил, что школы сами предлагали талантливых детей, и небольшой экспертный совет сделал отбор. Он выразил надежду, что в следующем году количество участников проекта будет увеличено, причем как количество детей, которые смогут получать качественное образование бесплатно, так и количество высших учебных заведений, которые будут принимать участие в проекте.

Председатель Подольского райсовета выразил надежду, что эта инициатива будет распространена и в других районах города Киева. “Практика внедрения таких социальных проектов является эффективной, потому что направлена на молодежь – будущее нашего государства. Именно поэтому ее нужно внедрять и в других районах города”, - сказал он.

Е.РОМАНЕНКО сообщил, что Подольский райсовет направил письмо Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением внедрить данный проект во всем Киеве.