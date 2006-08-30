“Международное антитеррористическое единство” просит Ющенко присвоить звание Героя Украины Кузьме Деревянко

Международная общественная организация со статусом участника Совета Европы “Международное антитеррористическое единство” обратилось к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о присвоении посмертно звания Героя Украины подписанту Акта капитуляции Японии во Второй Мировой войне, украинцу Кузьме Деревянко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления МАЕ Александр ДИЧЕК.

По его словам, в эти дни мировая общественность отмечает 61-ю годовщину подписания этого документа. Он сообщил, что 2 сентября 1945 года на американском линкоре Мисури”, который стоял в Токийском заливе, К.Деревянко от имени СССР подписал этот Акт.

Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Украины Владимир ШЕВЧЕНКО сообщил на пресс-конференции, что с такими предложениями к руководству государства уже обращалась группа известных деятелей, среди которых академики Иван ДЗЮБА, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Борис ОЛИЙНЫК. С аналогичной просьбой в июле 2005 года обращался к Президенту Украины и тогдашний председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, но этот вопрос так и не был решен. Кроме того, по словам В.ШЕВЧЕНКО, Черкасская областная государственная администрация (К.Деревянко родился 14 ноября 1904 года в сели Косеновка Уманского района Черкасской области - УНИАН) обратилась с таким же предложением к Президенту Украины. В то же время профессор подчеркнул, что сегодня “большого продвижения нет” в вопросе почтения памяти известного украинца в нашем государстве.

В свою очередь кандидат экономических наук Лариса ТРОХИМЕНКО, которая написала книгу о генерале К.Деревянко, отметила, что через несколько недель после атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, генерал посетил эти города, описал ситуацию и сделал фотографии, доложив об этом лично Иосифу Сталину и высшему государственному руководству СССР.