«ПриватБанк» наградил победителей конкурса «Велика справа малого бізнесу»

КБ «ПриватБанк» накануне Дня предпринимателя, традиционно отмечаемого в Украине в первое воскресенье сентября, подвел итоги конкурса «Велика справа малого бізнесу».

Церемония награждения победителей прошла сегодня в УНИАН.

По информации банка, за полгода на конкурс поступило свыше 250 проектов от предпринимателей со всех регионов Украины. Самыми активными его участниками стали клиенты из Львовской, Черкасской, Черновицкой областей, Кировограда, Херсона и Севастополя.

Подарки – современные ноутбуки - получили трое предпринимателей, наиболее эффективно использовавших кредитные средства банка на создание новых рабочих мест, защиту окружающей среды и сокращение потребления энергетических ресурсов.

Так, победителем в номинации "Частный работодатель" стало частное предприятие "Лонкаме" из Брюховичей Львовской области. За три года предприятию удалось создать 85 новых рабочих мест.

Среди "экологических" проектов лидировали предприниматели, занимающиеся уборкой территории и утилизацией отходов. В номинации "Частный эколог" победителем стало ООО "Славянская гавань" из Севастополя - получив кредит в банке, предприятие создало эффективную систему утилизации бытовых отходов.

А самый эффективный энергосберегающий проект был реализован в аграрном секторе. Победитель номинации "Лидер энергосберегающих технологий" – ООО "Днепр-Гибрид" из Желтых Вод Днепропетровской области.

Конкурс «Велика справа малого бізнесу» проходил с 1 мая по 15 августа 2006 года.