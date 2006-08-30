Наблюдательный совет КСЗ разработал программу для урегулирования ситуации вокруг предприятия
Наблюдательный совет ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) разработал программу для урегулирования ситуации вокруг предприятия.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» Валерий НОВИЦКИЙ.
«Мы заинтересованы в стабильной работе завода», - отметил В.НОВИЦКИЙ.
По его словам, в частности, Наблюдательный совет предприятия разработал девять шагов для урегулирования ситуации вокруг предприятия:
продажи на предприятии осуществлять только по прямым договорам с потребителями;
покупку сырья проводить только через тендеры;
на вакантные должности принимать работников на открытых конкурентных основаниях;
выборы председателя Правления осуществлять в трудовом коллективе открыто, следующие выборы председателя Правления провести через 9 месяцев;
проведение регулярных пресс-конференций, гласность и открытость в деятельности предприятия;
увеличить заработную плату рабочим предприятия с 1 сентября на 10%;
взять шефство над школами микрорайона и детскими домами города;
всех рабочих, вышедших на работу до 2 сентября, обеспечить рабочими местами и социальной защитой;
обратиться в правоохранительныхе органы о возбуждении ряда уголовных дел по фактам устроенных беспорядков на предприятии, саботажа и присвоения служебных полномочий.
Как сообщал УНИАН, 25 августа вечером группа неизвестных совершила попытку захватить административный корпус Кременчугского сталелитейного завода. Работники предприятия вызвали милицию и нападавшие были задержаны.
В этот же день на предприятии было сменено руководство - кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.
Сегодня, 30 августа, представители мажоритарных акционеров КСЗ заявили, что так называемый захват предприятия и беспорядки 25 августа организовали представители группы компаний, аффилированных с АКБ «Форум». Попытка захвата административного здания, предпринятая с провокационной целью - бросить тень на представителей вновь избранного руководства Кременчугского сталелитейного завода, была осуществлена силами охранных агентств «Альфа-Металл», «Альфа-Щит» и «Альфа-Спорт», которые осуществили разбойное нападение на собрание акционеров Кременчугского сталелитейного завода в Днепропетровске 17 мая 2006 года.
Как сообщалось, три месяца назад, 17 мая, часть акционеров завода (группа «ТАС») провела в Днепропетровске собрание, назначив председателем Наблюдательного совета сталелитейного завода председателя компании «ТЭКО-Днепрометиз» В.НОВИЦКОГО вместо Павла ЛЕБЕДЕВА, а также председателем Правления завода Д.ЧЕРНЕНКО вместо А.ХОЛОШИНА; утвердила новых членов Правления и членов Наблюдательного совета.
Но Правление завода во главе с А.ХОЛОШИНЫМ, которое представляет интересы группы банка «Форум», до ночи 25 августа осуществляло оперативное управление предприятием. Они заявляли о незаконности собрания акционеров 17 мая, а также всех последующих собраний, инициированных акционерами от группы «ТАС».
В то же время, в соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» № 1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО приступил к исполнению своих должностных обязанностей - председателя Правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».
ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» создан в 1966 году, с 1990 стал открытым акционерным обществом. 29% акций ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» принадлежит компании «ТЭКО-Днепрометиз» (входит в состав группы «ТАС»), 33,97% контролируется группой «Приват», 22,05% - акционерной страховой компанией «Форум», а 9,8% акций - ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (владелец - Ринат АХМЕТОВ). Еще 6,18% акций владеют миноритарные акционеры и физические лица.
С 2003 по 2005 объем выпуска стального литья увеличился с 35 000 до 11 6000 тонн. Объем реализации за тот же период вырос с 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибыль за последние три года составила 10 млн. грн.