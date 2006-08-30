В Украине завершается проект SMART по профилактике ВИЧ/СПИД на рабочих местах

Проект SMART по профилактике ВИЧ/СПИД на рабочих местах, финансируемый Министерством труда США, завершается в Украине 18 сентября, но будет продолжен за счет внутренних ресурсов предприятий, профсоюзов и неправительственных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор проекта SMART в Украине Наталья ЛУКЬЯНОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Проект SMART стал первым в Украине проектом, который поднял вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа в производственной сфере. Этот проект был направлен не только на распространение информационных буклетов среди рабочих предприятий или на проведение обучающих семинаров. Мы оказывали содействие каждому отдельному предприятию в разработке политики профилактики ВИЧ/СПИД и поэтапных программ», - сказала Н.ЛУКЬЯНОВА.

Координатор проекта уточнила, что проект SMART Академии содействия образованию США был рассчитан на 6 стран – Украину, Доминиканскую Республику, Гаити, Зимбабве, Вьетнам и Нигерию. Его общая стоимость составляла 9 млн. долл. «Украина получила 1/6 часть выделенных денег. Это самый дешевый, но самый эффективный проект», - считает она.

По словам Н.ЛУКЬЯНОВОЙ, в рамках реализации проекта было подготовлено около 100 тренеров для работы на предприятиях по профилактике ВИЧ/СПИД. В реализации проекта принимали участие 40 украинских предприятий, ряд профсоюзных организаций, а также Министерство труда и социальной политики. «Мы рассчитываем, что работа, начатая в рамках проекта SMART, будет продолжена за счет внутренних ресурсов», - подчеркнула координатор проекта.

В свою очередь представитель Федерации профсоюзов Украины Виталий ЛЕГКОВ сообщил, что в ближайшее время для продолжения начатой работы будет создана общественная организация, которая будет осуществлять функции координатора мероприятий в области профилактики ВИЧ/СПИД на рабочих местах. «В реализации проекта SMART приняли участие 20 из 70 организаций Федерации профсоюзов. Наиболее активными были профсоюзы медиков и работников морского транспорта. Общественная организация сейчас проходит стадию регистрации, и профсоюзы станут одними из ее учредителей», - сообщил он.

Справка УНИАН. Проект SMART является учебно-профилактическим проектом, направленным на предотвращение распространения ВИЧ/СПИД в производственной среде. В Украине этот проект был начат в 2002 году. Деятельность проекта направлена на укрепление стратегического партнерства между правительством, предприятиями, профсоюзами и негосударственными организациями для внедрения политики и создания программ профилактики ВИЧ/СПИД, обучения, ухода и поддержки ВИЧ-позитивных рабочих.