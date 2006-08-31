Гражданский форум Украины приглашает региональные общественные движения к совместным действиям.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, председатель координационного совета Общественного форума Львова Олег МАЦЕХ, координатор по связям с общественностью Альянса “Майдан” Владимир МАРТЫНЮК и председатель Экспертного совета Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, О.МАЦЕХ отметил, что планируется объединить разные проекты различных общественных движений и организаций. По его словам, раньше общественное движение было броуновским – “каждый работал самостоятельно, а сегодня мы попробуем направить его в единое русло”.

О.МАЦЕХ отметил, что ГФУ разработал декларацию, где очерчены принципы, вокруг которых нужно объединяться, – добровольность, солидарность, толерантность, честность, откровенность, объективность, открытость, гласность и другие.

Он сообщил, что форум будет работать за счет общественных взносов и грантов, по которым будут предоставляться тщательные отчеты.

О.МАЦЕХ проинформировал, что на начальном этапе робота ГФУ будет направлена на региональные уровни - поиск общественных организаций и общественных деятелей, которые хорошо проявили себя и на деле доказали соблюдение указанных принципов. После этого каждый регион будет избирать общественных координаторов.

“Таким образом снизу образуется координационный совет, который будет осуществлять взаимодействие и координацию движений”, - сказал О.МАЦЕХ, добавив, что планируется в сентябре избрать региональных координаторов, а в октябре уже определить общие проекты.

В свою очередь Е.ЗАХАРОВ отметил, что общественные организации будут заниматься тем, чем они занимались раньше, в то же время за счет обмена опытом, информацией их робота будет иметь больший эффект. Он отметил, что ГФУ должен стать такой сетью, которая призвана примером своих лидеров и активистов показывать гражданам возможности самоорганизации для решения конкретных задач и проблем.

“Судьба украинской демократии должна перейти из рук политиков в руки граждан. Украинские граждане переросли своих политиков, потому именно они должны взять на себя ответственность за дальнейшее развитие страны”, - подытожили участники пресс-конференции.

На сегодняшний день в инициативную группу ГФУ входят 16 общественных деятелей из разных регионов Украины.