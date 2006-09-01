„Оборотни в погонах” нападают. Правозащитная организация в обороне

Во время пресс-конференции 28.09.2006 г. в информагенстве УНИАН правозащитник Эдуард Багиров заявил о фактах коррупции в правоохранительных органах Украины, в частности - в МВД Украины.

Э.Багиров также заявил, что его оппоненты попытаются распространять недостоверную информацию с целью его дискредитации и дискредитации возглавляемой им организации.

Заявление Э.Багирова подтвердилось.

Сегодня, в информагенстве УНИАН в 12-00 час. была проведена пресс-конференция экс-депутата ВРУ Н.Габера и других лиц.

Целью этой пресс-конференции была откровенная дезинформация с намерением унизить репутацию Э.Багирова и репутацию международной правозащитной организации „Международная Лига защиты прав граждан Украины”.

Эта пресс-конференция была организована и оплачена высшими должностными лицами МВД Украины, против которых выступала организация. Кроме того, на пресс-конференции присутствовали работники ЦОС МВД Украины.

Обращаем внимание, что это не первая попытка препятствования деятельности нашей организации, которая остро критикует субъектов властных полномочий, нарушающих права граждан Украины.

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На вопросы журналиста УНИАН, не связана ли данная пресс-конференция с предыдущими заявлением Э.Багирова о коррупции, участники косвенно подтвердили это предположение.

Высокопоставленные чиновники-коррупционеры не прощают, если их прегрешения предаются гласности через СМИ. Закономерным подтверждением этому является откровенная травля посредством «оборотней в погонах» и податливых журналистов на правозащитника и правощитную организацию.

Только лишь совместными усилиями возможно заставить чиновников разного ранга уважать наши права, видеть в нас людей, а не пугливое стадо. Вышеизложенная правозащитная деятельность МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины» доказывает, что простые люди могут добиться защиты своих прав, гарантированных в Конституции Украины. Для этого нужно принципиально, последовательно, целеустремленно, не взирая на возможные опасности, отстаивать свою правоту и добиваться своей цели.