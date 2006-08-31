“Международная лига защиты прав граждан Украины” отмежевалась от Багирова

Президент Международной общественной организации “Международная лига защиты прав граждан Украины” Николай ГАБЕР заявляет, что Эдуард БАГИРОВ не имеет права делать никаких заявлений от имени этой организации, поскольку на сегодняшний день не является ее членом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Н.ГАБЕР отметил, что данная организация была создана в марте 2001 года, а уже летом того же года возник конфликт с Э.БАГИРОВЫМ. Н.ГАБЕР утверждает, что причиной этого стала информация о некорректных действиях со стороны Э.БАГИРОВА в отношении людей, которые обращались в организацию за поддержкой и защитой.

По словам Н.ГАБЕРА, на конференции организации было принято решение о прекращении членства Э.БАГИРОВА в “Международной лиге защиты прав граждан Украины” и освобождении от должности председателя правления.

Н.ГАБЕР также обвинил Э.БАГИРОВА “в похищении” уставных документов и печати организации. Он предложил Э.БАГИРОВУ создать свою организацию, “а не прятаться за спинами честных людей”.

Как заявил Н.ГАБЕР, как президент “Международной лиги защиты прав граждан Украины” он не хочет отвечать на вопросы “правоохранительных органов относительно контрабанды, относительно людей, которые находятся в розыске, о незаконном обороте денег”. По его словам, он не хочет, чтобы из-за использования Э.БАГИРОВЫМ названия организации к нему обращались “СБУ и милиция, чтобы я объяснял, почему Лига защищает или вмешивается незаконно в деятельность правоохранительных органов, а не защищает права человека”.

Он подчеркнул, что сегодняшняя пресс-конференция созвана им для того, чтобы “четко заявить”, что Э.БАГИРОВ не имеет отношения к “Международной лиге защиты прав граждан”. По его словам, именно сейчас он заявляет громко об этом, поскольку в “прессе пошли публикации, направленные на защиту криминала”. Как сказал Н.ГАБЕР, это уже “представляет угрозу для имиджа Лиги”, поэтому “мы решили, что должны четко отмежеваться от БАГИРОВА”.

На данной пресс-конференции присутствовал и Э.БАГИРОВ, который заявил, что имеет право задавать вопросы, поскольку у него есть журналистское удостоверение. Он настаивал, что является председателем правления “Международной лиги защиты прав граждан Украины” и заявил, что если Н.ГАБЕРА не устраивает сотрудничество с ним, то предложил “написать заявление о выходе из нашей организации в присутствии журналистов”. При этом он положил на стол перед Н.ГАБЕРОМ чистый лист бумаги.

В ответ Н.ГАБЕР отказался это сделать, заявив, что “вы не являетесь членом нашей организации, а в вашу я не вступал”.

Президент Международной общественной организации “Международной Лиги защиты прав граждан Украины” отметил, что информация о действиях Э.БАГИРОВА является предвзятой, потому что в ситуации, которая в ближайшее время может возникнуть с Э.БАГИРОВЫМ с правоохранительными органами, ему не хочется, чтобы там звучало название организации.