Институт передовых технологий выпустил новые мультимедийные атласы по истории

Закрытое акционерное общество “Институт передовых технологий” к началу нового учебного года выпустил новые мультимедийные атласы по истории для изучения школьного курса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор предприятия Александр БАРЛАДИН.

По его словам, в частности, был выпущен новый мультимедийный атлас по истории Украины для 10-го класса, атлас по всемирной истории для 10-го класса, атлас по истории Украины для 7-го класса, а также атлас для курса “Родной край” на тему “Киев”.

Для выпуска своих мультимедийных продуктов “Институт передовых технологий” привлек известных педагогов и художников. В частности, по словам А.БАРЛАДИНА, для выпуска атласа по истории Украины для 7-го класса институт заключил соглашение с украинской художницей Зинаидой ВАСИНОЙ, которая занимается изучением истории национальных костюмов.

Во всех мультимедийных атласах, кроме непосредственно карт, есть также информационные материалы, видеосюжеты и вопросы для тестирования.

Также к началу учебного года “Институт передовых технологий” выпустил несколько новых и обновленных полиграфических изданий. В частности, выпущен атлас для 4-го класса 12-летней школы “Я и Украина”, обновлен атлас для 6-го класса 12-летней школы “Общая география”, атлас для 6-го класса с интегрированным курсом истории Украины и всемирной истории, а также атлас по всемирной истории для 10-класа.

Кроме того, в этом году институт переиздал атлас “Экономическая и социальная география мира” для 10-11 классов, предыдущее издание которого было сделано четыре года тому назад. По словам А.БАРЛАДИНА, переиздание вызвано изменением экономической ситуации в мире, в частности, в отрасли энергетики.

“Мы использовали последние данные, которые содержатся в документах ООН и других международных организаций”, - подчеркнул директор института.

Он также отметил, что “Институт передовых технологий” переиздал атлас по истории Украины для 11-го класса, в котором уже включил данные о последних парламентских выборах в Украине, которые состоялись 26-го марта 2006 года.

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