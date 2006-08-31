DiaWest планирует увеличить производство компьютеров на 35%

Украинская компания DiaWest в 2006 году планирует увеличить производство компьютеров на 35%, по сравнению с 2005 годом, до 20 тыс. штук. Об этом сообщил председатель Правления DiaWest Анатолий БАЛЮК на пресс-конференции в УНИАН, посвященной двенадцатилетию компании.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, под торговой маркой DiaWest производится полный ряд компьютерных систем, начиная от персональных компьютеров и заканчивая высокопроизводительными серверами.

«Только за 2005 год DiaWest произведено и реализовано через свою сеть более 15 тысяч компьютеров. В этом году мы предполагаем произвести более 20 тысяч компьютеров», - сказал А.БАЛЮК.

Также руководитель компании сообщил, что в целом до конца 2006 года компания реализует на 60% больше, чем в прошлом году, различных наименований продукции.

Справка УНИАН. Компания DiaWest - одно из наиболее известных украинских предприятий в области компьютерных технологий. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых корпораций.

На сегодняшний день у DiaWest самая большая специализированная розничная сеть по продаже компьютерной техники в Украине, которая насчитывает 54 магазина в различных регионах.

Главные направления работы компании: розничная торговля компьютерной и офисной техникой; производство компьютерных систем - от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных специализированных серверов; разработка и внедрение комплексных решений для предприятий на базе «1С: Предприятие»; предоставление широкого спектра интернет-услуг. Качество продукции DiaWest подтверждено «Украинским центром сертификации производства» (Сертификат соответствия: №ЮА1.017.0052311 - 03).