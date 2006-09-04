Задержанному в Одессе гражданину РФ Айдамирову избрана мера пресечения – содержание под стражей

Задержанному в Одессе в июле этого года гражданину Российской Федерации Султанбеку АЙДАМИРОВУ избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщил УНИАН его адвокат Валерий МАНУШИН, соответствующее решение, датированное 2 сентября 2006 года было оглашено вчера Приморским районным судом города Одесса. По словам адвоката, в отношении его подзащитного избрана мера пресечения – «содержание под стражей бессрочно до решения вопроса об экстрадиции» (в Россию – УНИАН). В то же время В.МАНУШИН отметил, что завтра будет подавать на данное решение аппеляционную жалобу, поскольку считает его необоснованным. Он также сказал, что готовит исковое заявление в суд на вывод сотрудника УМВД Украины в Одесской области Н.ПАНЧЕНКО о том, что согласно проверке С.АЙДАМИРОВ не является гражданином Украины. Тем не менее, сегодня в видеообращении к журналистам, продемонстрированном на пресс-конференции в УНИАН, В.МАНУШИН отметил, что С.АЙДАМИРОВ в 1992 году в Одессе получил паспорт образца СССР, который на тот момент давал владельцам паспорта, проживающим на территории Украины автоматически считаться гражданами Украины.

Адвокат С.АЙДАМИРОВА убежден, что сотрудник правоохранительных органов не в полном объеме провел проверку относительно получения С.АЙДАМИРОВЫМ украинского гражданства. В.МАНУШИН в разговоре с корреспондентом УНИАН также обратил внимание на тот факт, что в 1996 году его подзащитный проходил службу в полку Патрульно-постовой службы МВС Украины, а, как известно, отметил адвокат, не граждане Украины не имеют право быть принятыми в органы внутренних дел Украины.

На пресс-конференции также журналистам были предоставлены копии обращения В.МАНУШИНА к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО. В этом заявлении адвокат просит министра провести служебное расследование по факту незаконных действий начальника УБОП МВД Украины в Одесской области Евгения КОРНИШЕВА и привлечь последнего к ответственности за нарушение закона об адвокатуре. Помимо этого он просит Ю.ЛУЦЕНКО обеспечить себе и членам своей семьи безопасность от посягательств на жизнь и здоровье со стороны Е.КОРНИШЕВА и подчиненных ему лиц.

Свои претензии адвокат поясняет, в частности, тем, что задержание С.АЙДАМИРОВА прошло с нарушением законодательных норм. В частности, ему не было разъяснено право на защиту, положение законодательства о недопустимости экстрадиции граждан Украины и лиц постоянно проживающих в Украине, не предоставлено свидание с адвокатом. Кроме того, во время задержания С.АЙДАМИРОВА надлежащим образом не были оформлены изъятые у него золотые изделия, а именно браслет стоимостью 25 тыс. евро и золотая цепочка стоимостью 5 тыс. долларов. Изъятие всех этих вещей, как отметил адвокат, было оформлено в соответствии с законодательством только после жалобы С.АЙДАМИРОВА.

В то же время адвокат отмечает, что Е.КОРНИШЕВ 1 сентября 2006 года в помещении Приморского районного суда Одессы «в присутствии других сотрудников УБОП угрожал ему возбуждением против него уголовного дела за подделку документов и арестом». Помимо этого Е.КОРНИШЕВ отобрал у адвоката оригинал документа, свидетельствующего о прописке С.АЙДАМИРОВА в Одесской области, а при попытке В.МАНУШИНЫМ вернуть документ, оттолкнул его и передал бумаги своим подчиненным.

В свою очередь присутствовавшие на пресс-конференции руководители общественной организации Институт «Республика» Владимир ЧЕМЕРИС и руководитель международного информационно-аналитического агентства «Европейская волна» Олег КУБАХ заявили, что со своей стороны считают действия сотрудников правоохранительных органов в отношении С.АЙДАМИРОВА грубым нарушением прав человека. При этом В.ЧЕМЕРИС, отвечая на вопросы журналистов, отметил: «у нас достаточно оснований считать, что он (С.АЙДАМИРОВ – УНИАН) является гражданином Украины». В связи с этим и В.ЧЕМЕРИС и О.КУБАХ в свою очередь обращаются к руководству МВД Украины, а также Генеральной прокуратуры провести служебное расследование в отношении действий сотрудников Одесского УБОП, а также надлежащим образом проверить гражданство С.АЙДАМИРОВА.

Как сообщал УНИАН, уроженец Грозненского района РФ С.АЙДАМИРОВ был задержан работниками милиции 1 августа с.г. в Одесской области, поскольку разыскивался российскими правоохранительными органами за совершение особенно опасных преступлений на территории РФ. Он пытался спрятаться в Украине, используя 4 фальшивых паспорта, и проживал под именем Сергея ЗИНОВЬЕВА. 30 августа он был освобожден - закончился срок содержания под стражей. А МВД РФ, добиваясь экстрадиции задержанного, своевременно не предоставило документальных подтверждений причастности С.АЙДАМИРОВА к инкриминируемым преступлениям и подтверждения гражданства. Кроме того, его адвокаты предоставили в Печерский райсуд Киева, который рассматривал дело об экстрадиции, доказательства, что С.АЙДАМИРОВ является гражданином Украины и поэтому не может быть экстрадирован в Российскую Федерацию.

Только 31 августа, заявил в интервью УНИАН начальник УБОП Одесского облУВД Е.КОРНИШЕВ, одесская милиция получила из РФ документальные подтверждения причастности С.АЙДАМИРОВА к совершению ряда преступлений на территории России, а также подтверждение его российского гражданства. И повторно задержала С.АЙДАМИРОВА. Документы передали на рассмотрение Приморского райсуда Одессы.

1 сентября судья Приморского райсуда Одессы Юрий КУШНИРЕНКО принял решение освободить из-под стражи С.АЙДАМИРОВА. Вердикт об отказе в экстрадиции С.АЙДАМИРОВА в Россию вынесен на основании того, что МВД РФ, по мнению суда, не предоставило убедительных документов о причастности С.АЙДАМИРОВА к совершению преступлений, а также о его российском гражданстве.

Вместе с тем, судья Ю.КУШНИРЕНКО признал убедительными доказательства, приведенные адвокатом С.АЙДАМИРОВА, о наличии у подсудимого украинского гражданства. С учетом этого обстоятельства, осуществить экстрадицию невозможно.

С.АЙДАМИРОВ прибыл в Украину после того, как одним из районных судов Москвы ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за организацию похищения вице-президента Национальной ассоциации профессионального гольфа. "За его жизнь злоумышленник требовал и получил 1,5 млн. дол. Платежное поручение о переводе денег пострадавший подписал под дулом пистолета ", - сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД.

За совершенные в России преступления С.АЙДАМИРОВУ грозит до 15 лет лишения свободы. Во время задержания у С.АЙДАМИРОВА было изъято поддельное удостоверение полковника украинской разведки.