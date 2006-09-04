Российская газета «Известия» заменила своего издателя в Украине

Российская газета «Известия» с июля 2006 года заменила своего издателя в Украине, и он уже 1 сентября выпустил первый номер «Известия в Украине», созданный новой командой.

Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Редакция газеты «Известия» Петр ГОДЛЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«С предыдущим издателем – Украинским медиа-холдингом - мы расстались мирно. Мы решили заменить партнера в Украине после того, как не увидели развития проекта», – отметил П.ГОДЛЕВСКИЙ.

Генеральный директор уточнил, что передача прав на использование бренда «Известия» на территории Украины не предполагает инвестирования средств в украинский проект со стороны российского партнера. «Инвестиции, исходя из наших представлений, - это вопрос наших партнеров в Украине. Из России инвестиций не будет», - пояснил он.

П.ГОДЛЕВСКИЙ отметил, что партнером российского издания в Украине стало ООО «Известия в Украине», учрежденное двумя украинскими компаниями. «Московским «Известиям» принадлежит 26% акций. остальное - ООО «Известия в Украине», - сказал он, не уточнив учредителей этого предприятия.

«Есть украинские инвесторы, которые будут вкладывать средства и не будут вмешиваться в редакционную политику», - добавил почетный президент «Известий в Украине» Игорь ДАВИДЕНКО.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Известия в Украине» Татьяна БЕЛОЗЕРОВА рассчитывает, что проект по изданию «Известий в Украине» выйдет на самоокупаемость в течение полутора лет. «Мы рассчитываем, что «Известия в Украине» уже с осени начнут выходить в регионах, и к началу следующего года мы сможем увеличить тираж с 6 до 10 тысяч экземпляров», - добавила она.

Главный редактор «Известий в Украине» Ольга АКИНШИНА отметила, что особенностью редакционной политики станет отсутствие заказных материалов. «Кроме того, мы не планируем отказываться от российских материалов. Сейчас в газете 70% процентов составляют материалы наших российских коллег, а к Новому году мы планируем увеличить долю украинских материалов до 50%», - сообщила О.АКИНШИНА.

«Мы настраиваем своих украинских партнеров, чтобы они работали со своей аудиторией и работали на свою аудиторию. Никакого влияния из Москвы на украинские материалы не будет – они будут писаться и ставиться здесь», - подчеркнул главный редактор российской газеты «Известия» Владимир МАМОНТОВ.

Справка УНИАН. Совет директоров ОАО «Редакция газеты «Известия» в июле 2006 года принял решение о передаче прав на использование своего бренда на территории Украине ООО «Известия в Украине». Первый номер газеты, созданный новой командой, вышел 1 сентября 2006 года.

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