Руководство Сумского фарфорового завода заявляет об угрозе захвата предприятия

Председатель правления АОЗТ «Сумской фарфоровый завод» Светлана РОМАНЮК заявляет об угрозе очередного силового захвата предприятия представителями ООО «Международный центр фондовых технологий» (Киев), которому принадлежит контрольный пакет предприятия.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.РОМАНЮК сообщила, что 30 августа произошла третья попытка силового захвата завода, когда 30 молодых людей, вооруженных ломами, кувалдами и газовыми баллончиками, захватили админкорпус предприятия, избив и травмировав начальника охраны, а также применив в отношении работников слезоточивый газ.

По словам С.РОМАНЮК, во время захвата на предприятии присутствовала главный государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы Наталья ДЮБЕНКОВА, которая «не сделала ничего, чтобы остановить противоправные действия».

С.РОМАНЮК заявила, что государственный исполнитель и группа лиц мотивировали свои действия определением Днепровского районного суда г. Киева от 27 июля т. г., согласно которому, государственным и другим охранным органам запрещалось оказывать противодействие в доступе на территорию завода председателю правления Олегу ШАТИЛОВУ.

Вместе с тем, по словам С.РОМАНЮК, О.ШАТИЛОВ был назначен на должность председателя правления Наблюдательного совета незаконно, поскольку нынешний председатель правления завода не был отозван общим собранием акционеров, как это закреплено уставом общества.

Кроме того, С.РОМАНЮК указала, что данное определение суда идентично принятому ранее и отмененному Киевским апелляционным судом определению Коломенского районного суда г. Киева от 27 февраля т.г.

Руководство предприятия уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел по факту инцидента, а также в отношении государственного исполнителя Н.ДЮБЕНКОВОЙ.

По словам С.РОМАНЮК, активизация попыток МЦФТ по установлению контроля над предприятием может быть связана с желанием народного депутата, сумского бизнесмена представителя Партии регионов получить в собственность помещение и территорию завода для постройки складов торгового центра керамической плитки. Вместе с тем, председатель правления отказалась уточнить имя депутата, отметив при этом, что он является уроженцем Сумской области.

Справка УНИАН. Сумской фарфоровый завод построен в 1965 году. Специализируется на производстве керамических изделий для домашнего хозяйства и керамических декоративных изделий.

51,03% акций общества принадлежит ООО «Международный центр фондовых технологий» (Киев), 32,04% – председателю правления предприятия Светлане РОМАНЮК.

В 2005 году предприятие увеличило объем производства на 54,2% – до 29,6 млн. грн. На предприятии работают 1094 человека.