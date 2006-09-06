В Украине разработана первая национальная защищенная операционная система myLinux

В Украине компанией МАЙЛИНУКС разработана первая национальная защищенная операционная система (ОС) myLinux - украинский вариант системы Linux. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора компании МАЙЛИНУКС Олег МОЖАРОВСКИЙ.

Данный программный продукт является операционной системой с открытым исходным кодом.

По словам О.МАЖАРОВСКОГО, одним из заданий компании МАЙЛИНУКС является создание в Украине национальной многозадачной, многопользовательской операционной системы на базе открытой программной среды.

При этом ОС myLinux является отечественным программным продуктом, который может максимально удовлетворить требования относительно надежности работы, соответствия международным открытым и государственным стандартам, поддержки украинского языка и безопасности информации.

Как отметил на пресс-конференции заместитель генерального директора компании МАЙЛИНУКС по научной работе Евгений ЕВТУШЕНКО, открытые коды гарантируют, что никто не сможет несанкционированно получить информацию с компьютера. «Мы гарантируем, что в этом продукте, который мы даем, не существует каких-либо шпионов от разработчика, каких-либо черных дыр, которые позволят собирать вашу персональную информацию: исходный код открыт. Вы можете его отдать специалистам, как это сделали мы - мы отдали его СБУ. Все критические фрагменты были пересмотрены, проверены на отсутствие таких шпионских программ. Мы полностью предоставляем потребителю исходные коды, более того, этого требует лицензия, по которой мы работаем», - сообщил он.

Как отмечалось на пресс-конференции, комплекс средств защиты информации на базе операционной системы myLinux прошел государственную экспертизу Украины с позитивным экспертным выводом №83 от 25 июля 2006 года о соответствии требованиям нормативных документов системы технической защиты информации в Украине. Комплекс фактически представляет собой полноценную защищенную ОС, которая имеет название myLinux 3.1 ОКО.

По данным разработчиков, сфера применения myLinux очень широка - для домашнего использования, полнофункциональных рабочих станций и серверов Internet. «Взяв этот компакт диск, вы получаете полноценное рабочее офисное место с подключением к Интернету, электронной почте, с возможностью обработки документов, изображений, просмотра фильмов, прослушивания музыки и еще много чего», - отметил Е.ЕВТУШЕНКО. При этом, по его словам, компания может сделать вариант поставки myLinux с настройками под конкретного пользователя.

Как отмечалось на пресс-конференции, стоимость myLinux в несколько раз ниже стоимости известных и распространенных операционных систем.

По данным О.МОЖАРОВСКОГО, за текущий период к операционной системе myLinux проявили заинтересованность такие государственные учреждения, как Академия наук Украины, Госстандарт Украины, Министерство образования и науки Украины, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины.