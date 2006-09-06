Коваленко, выигравший суд у «Вольво», считает незаконным отмену Апелляционным судом выплаты ему 53 млн. долларов компенсации

Гражданин Сергей КОВАЛЕНКО считает незаконным решение Апелляционного суда Крыма об отмене выплаты ему компанией Volvo 53 млн. долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате автомобильной аварии.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам С.КОВАЛЕНКО, 28 августа 2006 года Апелляционный суд АРК своим решением полностью отменил принятое 23 февраля нынешнего года Железнодорожным судом г. Симферополя решение о взыскании с компании Volvo Car Corporation и ее киевской дочерней компании «Викинг Моторз» в пользу С.КОВАЛЕНКО компенсации за нанесенный ущерб. С.КОВАЛЕНКО обратил внимание, что решение было принято «очень быстро, в течение часа». При этом, заявляет он, Апелляционный суд полностью проигнорировал все факты, доказанные ранее в суде, а также выводы экспертиз, которые были назначены и проведены государственными экспертными учреждениями Украины в рамках рассмотрения дела.

«Такое впечатление, что взяли рекламный ролик Volvo и просто переписали его в решение суда», – сказал пострадавший. По словам С.КОВАЛЕНКО, «мы имеем дело с игнорированием всего того, что сделано на протяжении 6 лет судебной тяжбы», «есть мнение одной стороны, которое было просто вписано в решение суда».

С.КОВАЛЕНКО акцентировал внимание журналистов на том, что в преддверии заседания Апелляционного суда произошла смена юридической компании, отстаивающей интересы «Вольво». По его словам, до этого интересы Volvo в суде представляли самые известные международные адвокатские компании, в частности, Baker&McKenzie и SALANS. При этом они «на протяжении почти 6 лет судебной тяжбы в Железнодорожном суде Симферополя ничего не смогли противопоставить аргументам истца и выводам десятка экспертиз и проиграли суд», напомнил он.

«И вот, - говорит С.КОВАЛЕНКО, - вдруг появляется небольшая, малоизвестная фирма - «Крымская юридическая компания», подает апелляцию, и за один час решает исход дела». По мнению С.КОВАЛЕНКО, ключ к разгадке кроется в том, «кто является собственником этой компании». Он обнародовал копию документа, выданного его адвокатам о том, что учредителями компании являются Роман ТЮТЮННИК, Виктория МИРИМСКАЯ и Александр БРЕДУЧЕВ. «Обратите внимание, - заметил С.КОВАЛЕНКО, - на отчество первого учредителя – Роман Михайлович. А председателем Апелляционного суда является Михаил ТЮТЮННИК, то есть отец ТЮТЮННИКА-младшего».

«Иными словами, сын подает апелляцию, отец ее рассматривает», - подытожил он. «Можно ли надеяться на объективность такого суда?», - задал вопрос С.КОВАЛЕНКО.

Учитывая фактическое отсутствие аргументации в решении Апелляционного суда, а также факт наличия родственных связей между учредителями юридической компании, представляющей «Вольво» в суде, и главой суда, С.КОВАЛЕНКО высказал сомнения в законности и обоснованности решения суда.

В связи с этим он обратился через Представителя Президента в Крыму Геннадия МОСКАЛЯ к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой дать распоряжение Генеральной прокуратуре изучить обстоятельства вынесения решения Апелляционным судом АРК и дать им правовую оценку. С.КОВАЛЕНКО заявил, что подаст кассационную жалобу в Верховный Суд Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале этого года гражданин Украины С.КОВАЛЕНКО выиграл суд первой инстанции против компании Volvo и украинской компании “Викинг моторз”. Суд вынес решение о компенсации в его пользу на сумму 44 млн. долларов, позднее она была увеличена до 53 млн. долларов. Тем самым Железнодорожный районный суд г.Симферополя частично удовлетворил его иск к этим компаниям о возмещении морального вреда и материального ущерба после аварии на автомобиле марки Volvo, в результате которой он стал инвалидом.

Авария произошла в июне 1998 года на автомобиле "Volvo С70 Coupe". Эта марка, оборудованная системой подушек безопасности, широко рекламировалась как один из самых безопасных автомобилей последних лет. Однако во время аварии ни одна из подушек безопасности не сработала. В декабре 2000 года он подал иск в Железнодорожный райсуд г.Симферополя, в котором определил сумму нанесенного ему материального вреда и морального ущерба в 70 млн. дол. Материальный вред - потеря автомобиля, здоровья и бизнеса – была оценена им в 20 млн. долларов, моральная - потеря семьи и приобретенная в 34 года инвалидность ІІ группы – в 50 млн. долларов.