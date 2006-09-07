8-9 сентября в Киеве пройдет VII Международный фестиваль цыганского искусства «Амала-2006».

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил учредитель и президент фестиваля, художественный руководитель цыганского театра «Романс», заслуженный артист Украины Игорь КРИКУНОВ.

Цель фестиваля - сохранение духовной сокровищницы цыганского народа и развитие культуры национальных меньшинств Украины.

И.КРИКУНОВ сообщил, что с 2000 года в фестивале “Амала” приняли участие десятки известнейших коллективов и исполнителей как из Украины, России, Молдовы, так и из Норвегии, Польши, Македонии, Испании, Румынии, Чехии и многих других государств.

В этом году на фестиваль приглашены цыганские коллективы и исполнители из Франции, Бельгии, Испании, Норвегии, Польши, Словакии. Состоится он на Певческом поле.

Во время проведения “Амали” в седьмой раз будет поднят флаг цыганского народа, будут звучать цыганские ватры, будут установлены цыганские шатры и приедут кибитки.

По традиции на фестивале будут вручены Ордена цыганской дружбы “Амала” за достойный вклад в сохранение духовной сокровищницы цыганского народа в номинациях: “Гордость нации”, “Меценат фестиваля”, “За поддержку единственного в Украине государственного цыганского театра “Романс”.

Как сообщалось на пресс-конференции, кавалерами этого ордена уже является, в частности, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, народный депутат Геннадий УДОВЕНКО, председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК.

Как сообщил И.КРИКУНОВ, торжественное открытие фестиваля состоится 8 сентября. Планируется возложение цветов от участников фестиваля и лидеров ромских организаций Украины к памятнику жертвам нацизма в Бабьем Яру, а также митинг. В 16.00 во Владимирском соборе будет отправлен молебен за здравие участников фестиваля и всех ромов с благословения Главы УПЦ Киевского патриархата Филарета.

9 сентября в рамках фестиваля пройдет конкурс гармонистов-любителей, гала-концерт ромских коллективов и исполнителей.

Почетным гостем “Амали” станет народный артист Украины, советник Президента Украины по вопросам культуры Владимир ГРИШКО, который также выступит на фестивале.

Гостей будут угощать национальной цыганской кухней. Запланирована экспозиция ромских художников и выставка мастеров народных ремесел.

Около 22.00 состоится праздничный фейерверк.

Спонсор “Амали”, гражданин Великобритании, бизнесмен и меценат Гере БОУМЕН отметил, что по примеру известного финансиста и филантропа Джорджа СОРОСА учредил фонд для помощи жителям Украины. Он выделил на проведение фестиваля свыше 50 тыс. долларов, но были также использованы и средства учредителя фестиваля.

По словам Г.БОУМЕНА, хотя он «рожден в Британии, родители из украинского рода», но у него кровь цыганская и душой он цыган, и «свыше 350 дней в году путешествует».