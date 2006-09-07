Европейская Комиссия начала проект по развитию частного сектора в Украине по программе ТАСІS «Услуги по поддержке малого и среднего предпринимательства в приоритетных регионах» бюджетом 2,8 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Геннадий БИЛОУС.

Целью проекта является повышение знаний и совершенствование навыков всех сторон, вовлеченных в развитие сектора малого и среднего бизнеса – бизнес-консультантов, советников, тренеров, специалистов учебных заведений и государственных служащих.

В рамках проекта предусмотрено развитие и постоянное обновление «Виртуального рынка услуг по развитию бизнеса» - бесплатной базы данных. Она предоставит украинским предпринимателям возможность получать информацию о профессиональных услугах для развития бизнеса, учебных программах по бизнесу и возможностях в Украине и за рубежом. Такая база данных будет размещена на вебсайте проекта.

Руководитель проекта Филип САНТЕНС сообщил, что проект стартовал в мае 2006 года и его планируется завершить в декабре 2007 года.

По информации Г.БИЛОУСА, деятельность проекта будет сосредоточена в трех регионах Украины – Житомирской, Черниговской и Ровненской областях. Данные области были выбраны, так как «бизнес-среду в этих регионах необходимо улучшать». Кроме того, эти регионы находятся вдоль 3-го и 9-го панъевропейских транспортных коридоров.

Проект выполняется консорциумом, который состоит из GFA Consulting Group (Германия), PEM GmbH (Германия), Польского офиса экономической политики и регионального развития (EPRD) и Институтом сельского развития (IRD) (Украина). Главный бенефициар проекта - Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.