Президент и правительство внесут в ВР законопроект о признании Голодомора актом геноцида против украинского народа

Подготовлен проект закона о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, который на рассмотрение Верховной Рады внесут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и правительство Украины.

Об этом сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель директора Украинского института национальной памяти Роман КРУЦИК.

Он считает, что данный законопроект должен быть принят парламентом. По его словам, на сегодняшний день существует лишь обращение к украинскому народу участников специального заседания Верховной Рады Украины 15 мая 2003 года (за принятие обращения проголосовало 226 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале - УНИАН). В этом обращении Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа и "террористической акцией политической системы сталинизма".

По словам Р.КРУЦИКА, необходимо, чтобы парламент законом или постановлением подтвердил это, поскольку обращение к народу не является документом, который может применяться в международном праве. По его словам, уже 8 стран признали Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, а еще ряд стран готовы это сделать после официального признания его Украиной.