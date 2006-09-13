Конфискация игровых автоматов в Киеве направлена на «расчистку рынка» для отдельных фирм -Ассоциация игорного бизнеса

Действия властей Киева, городской власти и городской милиции по конфискации игровых автоматов являются незаконными и направлены на «расчистку рынка» для отдельных фирм. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

При этом он подчеркнул, что такие действия ведут к уничтожению легального игорного бизнеса, так как конфискуются игровые аппарата даже у тех фирм, которые имеют лицензию Министерства финансов Украины. По словам С.ТРЕТЬЯКОВА, при проверках столичные милиционеры требуют предоставить лицензию КГГА и разрешение райгосадминистрации. Тем не менее, президент Ассоциации утверждает, что эти разрешительные документы умышленно не выдаются субъектам предпринимательской деятельности. Тем более, что в соответствии с действующим законодательством, при наличии у субъекта хозяйствования лицензии Минфина никакие дополнительные лицензии местных органов власти не требуются.

По словам С.ТРЕТЬЯКОВА, незаконность конфискации игровых автоматов подтверждают решения судов - за последние две недели было семь решений в пользу представителей игорного бизнеса.

При этом он отметил, что собственники игровых автоматов несут большие убытки за то время, пока автоматы находятся в конфискации. Когда же с помощью судов удается возвратить аппараты, то, по словам С.ТРЕТЬЯКОВА, выясняется, что из них уже изъяты деньги, которые находились там до конфискации, а также изымаются узлы электроники аппаратов.

Как сообщалось, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил создать при райгосадминистрациях рабочие группы, которые будут проводить постоянный мониторинг соблюдения субъектами игорного бизнеса действующего законодательства, постановлений Кабинета Министров Украины и решений Киевского городского совета.

Согласно принятому решению, предприниматели, чья документация не отвечает требованиям действующего законодательства и решениям Киевсовета, вынуждены будут прекратить свою деятельность в этой сфере бизнеса. Вместо этого объекты игорного бизнеса будет перепрофилированы под объекты сферы торговли и бытовых услуг.

Государственной налоговой администрации в г. Киеве поручено не выдавать патенты на игровое оборудование без получения субъектом хозяйствования соответствующих лицензий и разрешений на размещение.

В то же время, конфискуют игровые автоматы, установленные без разрешения, не только в Киеве. Так, Ивано-Франковский горсовет решил демонтировать игровые автоматы в общественных местах, за два месяца в Крыму налоговики изъяли 220 игровых автоматов, в Донецке в конце июля лишь за одну неделю за нарушение правил предпринимательства изъято 125 игровых автоматов. Такие же мероприятия проводятся в Волынской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Херсонской областях.