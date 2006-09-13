Заявление «Украинского Алкогольного Конгресса»

Средствам массовой информации

Украинскому потребителю

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В последнее время в отечественных средствах массовой информации достаточно активно возобновилось обсуждение ситуации вокруг будущего и настоящего украинского вина. Однако неадекватная оценка происходящего, чрезмерное передергивание фактов и неправильное их толкование некоторыми средствами массовой информации накалили и без того сложную ситуацию вокруг украинского виноделия. Это внутренняя проблема отрасли, которая не имеет ничего общего с экономическими интересами виноделов зарубежья.

Действительно, украинский рынок вина находится сегодня в глубочайшем кризисе, причины которого были заложены еще в начале 90-х годов. С первых дней нашей независимости винодельческая отрасль продолжала жить и работать по инерции, используя накопленный за годы советской власти хозяйственный потенциал. Государственные интересы не совпали тогда с интересами отрасли. Производитель был оставлен самому себе без какой-либо государственной поддержки, перспектив и программы развития. Кроме этого, непоправимым ударом для винодельческой отрасли стала печально известная антиалкогольная кампания 80-х годов прошлого столетия, инициированная первым и последним президентом СССР М.С. Горбачевым. Тотальное уничтожение великолепной сырьевой базы – виноградников – явилось хорошо продуманной, диверсионной, с экономической точки зрения, акцией, нацеленной на истребление виноделия как явления. Последствия оказались тяжелыми. Был уничтожен не только один из важнейших источников наполнения госбюджета, но и целый этап винной истории и традиций советского виноделия.

На сегодняшний день более 60% заводов первичного и вторичного виноделия требуют немедленной технической и технологической модернизации. Сырьевая база виноделия – виноградники – сократилась почти в десять раз и насчитывает не более 50 тыс. га. Качество производимой продукции, в большинстве своем, не соответствует мировым стандартам и требованиям. Государственный контроль и регулирование отраслью стали крайне не эффективными. Мы действительно теряем винодельческую отрасль и собственный имидж винодельческой державы.

В результате этих деструктивных явлений сегодня возникла реальная угроза не только украинскому производителю вина, но и украинскому потребителю. Именно он, задурманенный искусными рекламными заверениями недобросовестных виноделов, оказался в растерянности перед колоссальным наплывом алкогольных напитков, не имеющих порой даже намека на натуральное виноградное вино. Именно поэтому мы должны провести, наконец, четкую и понятную границу между натуральным виноградным вином и алкогольными напитками, созданными на основе винограда. Причем, провести достаточно жестко, потому что в результате отсутствующей классификации вина мы предоставили возможность так называемым «новым виноделам» синтетических технологий встать в один строй с классическими мастерами натурального винного таинства. В результате этого винная история и традиции украинского виноделия оказались на грани забвения и постепенно превращаются в миф. Именно поэтому мы обязаны вернуть украинскому покупателю право выбора напитка и право на информацию об этом напитке. Потребитель должен знать, что, приобретая дешевое вино, он на самом деле, получает обычный алкогольный напиток, созданный на основе сахара, спирта, воды, красителей и ароматизаторов. Этот «компот» ничего общего с натуральным виноградным вином не имеет. Настоящее вино, созданное многолетним опытом профессионалов, на самом деле дорогой продукт и отношение к нему должно быть другое.

Учитывая все вышесказанное и сознавая всю ответственность перед украинским потребителем за недостаточное осуществления эффективного государственного контроля качества выпускаемой алкогольной продукции и массовое присутствие на отечественном потребительском рынке алкогольного фальсификата и откровенного спиртосодержащего суррогата, мы считаем своей обязанностью инициировать следующее:

- проведение полного экспертно-лабораторного исследования винодельческой продукции, находящейся сегодня в реализации, на ее соответствие натуральности и существующим государственным стандартам качества;

- проведение полномасштабной инвентаризации сырьевой базы производителей винодельческой продукции, ее технического и качественного состояния;

- проведение исследования винодельческих предприятий на предмет соблюдения технологических условий и требований в производстве тихих, игристых вин и коньяков;

- пересмотр государственных стандартов качества винодельческой продукции с учетом современных требований и приведение их в соответствие к европейским;

- создание центрального органа исполнительной власти для осуществления государственного контроля и регулирования алкогольной отраслью, с передачей всех соответствующих отраслевых функций и полномочий, находящихся сегодня в компетенции существующих контролирующих органов;

- разработка и введение автоматизированной системы учета и качества алкогольной продукции с учетом позитивного опыта зарубежных стран;

- разработка и законодательное утверждение комплекса мер экономического характера для ограничения нелегального производства и оборота алкогольной продукции;

- создание специализированного Украинского центра качества с функциями арбитражной отраслевой лаборатории по проведению исследований качества алкогольных напитков;

- введение обязательного сопровождения импорта алкогольной продукции информацией о рецептуре и составе сырья, используемого в производстве напитка, с целью его идентификации, а также проведение обязательного исследования каждой партии продукции, пересекающей таможенную границу Украины, в Украинском центре качества алкогольных напитков.

Однако данные шаги могут оказаться вновь половинчатыми, если мы не изменим государственное отношение к виноделию, к его развитию и существованию. Натуральное виноградное вино – это пищевой продукт. И его производством должны заниматься исключительно те, кто имеет соответствующее образование, опыт и собственную сырьевую базу.

Подписали:

О.А. Авдеев, председатель правления общественной организации

«Украинский Алкогольный Конгресс»,

член Национального союза журналистов Украины;

А.И. Гаран, председатель правления Завода марочных вин

и коньяков «Коктебель»;

И.М. Гефтар, президент компании «Гетьман и Ко»

В.В. Гисем, генеральный директор Ужгородского коньячного завода,

генеральный директор корпорации «Закарпатсадвинпром»;

А.С. Луканин, заведующий лабораторией мониторинга сырьевых

ресурсов для виноделия Института агроэкологии УААН, доктор

технических наук, профессор, член-корреспондент УААН, лауреат

государственной премии Украины в области науки и техники.

А.П. Мацко, генеральный директор Киевского завода

шампанских вин «Столичный», генеральный

директор корпорации «Укрвинпром»;

«Копия верна»

Исполнительный директор ОО «Украинский алкогольный конгресс»

____________________ С.Я. Марченко