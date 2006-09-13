Компания Adobe активизирует борьбу с распространением в Украине пиратских копий ее продукции

Один из ведущих мировых производителей программного обеспечения - компания Adobe - намерена активизировать борьбу с распространением в Украине пиратских копий ее продукции.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН специалист по антипиратской деятельности компании Adobe Набжиб ХАН.

Он отметил, что во многих странах проблема соблюдения авторских прав стоит остро, и Украина не является исключением. Экономики многих стран несут огромные потери от деятельности «пиратов». В тоже время, с точки зрения простого потребителя, все выглядит несколько иначе, ведь, как отметил Н.ХАН, многие потребители не могут себе позволить приобрести лицензированное программное обеспечение и вынуждены пользоваться «пиратской» продукцией. В тоже время, всегда будут и такие потребители, которые в состоянии заплатить за качественный продукт, но при этом не хотят этого делать и опять-таки используют «пиратское» ПО.

По мнению Н.ХАНА, основными инструментами для достижения снижения уровня «пиратства» являются дополнительная образовательная работа, проводимая среди населения, действительно действующие законы, которые защищают авторское право, и, конечно же, инженерные разработки, которые позволяют в некоторой мере обезопасить продукцию от подделки.

На пресс-конференции партнер юридической фирмы ЛЕКСФОР Владислав ШАПОВАЛ отметил, что уже в ближайшее время Adobe намерена провести кампанию по защите авторских прав компании на производимое ею ПО. Среди инструментов, которые компания намерена применять против «пиратов», В.ШАПОВАЛ назвал профилактическую деятельность, которая подразумевает почтовые рассылки потребителям разъяснительных материалов, публикации в СМИ и так далее, а второй инструмент - это судебные иски, которые Adobe намерена подать к «компаниям-пиратам». Как сообщил В.ШАПОВАЛ, уже составлен список предприятий из разных сфер деятельности, которые находятся «под особым вниманием» компании Adobe, и против которых уже в ближайшее время могут быть поданы иски в связи с нарушением ими авторских прав.

На вопрос журналистов о размере средств, которые планируется потратить на «анти-пиратскую» кампанию в Украине, представители Adobe ответили, что не могут разглашать какие-либо цифры, и отметили лишь, что деньги - это не проблема.

Что касается деятельности компании Adobe на украинском рынке, то, как отметил представитель Adobe в СНГ Павел ЧЕРКАШИН, «Украина является рынком больших нереализованных возможностей». Он сообщил, что, расширяя свою деятельность в Украине, компания Adobe намерена ориентироваться, в первую очередь, на корпоративные продукты для крупного и среднего бизнеса. Чуть ниже по важности продукты для графического дизайна, ориентированные на средний и малый бизнес, а также розничные продукты.

Снижать цены на свою продукцию для увеличения своей доли на рынке компания Adobe не планирует, так как считает, что этим уровень «пиратства» не снизить. «Мы не верим в то, что, снизив цены, мы можем снизить уровень «пиратства»» - сказал Н.ХАН.

Справка УНИАН. Компания Adobe основана в 1982 году и сыграла значительную роль в революционном развитии настольных издательских систем. Сегодня в арсенале фирмы около 40 программных продуктов. Самый популярный продукт Adobe - Photoshop, на его долю приходится 27% всех продаж компании.