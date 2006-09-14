13 сентября в пресс-центре агентства УНИАН состоялась пресс-конференция компании Adobe на тему «Планы развития компании Adobe в Украине и ее взгляд на проблему нарушения авторских прав», в которой приняли участие специалист по анти-пиратской деятельности компании Adobe Наджиб Хан, партнер юридической фирмы ЛЕКСФОР Владислав Шаповал и представитель Adobe в России, Украине и СНГ Павел Черкашин.

По словам Наджиб Хана, во многих странах проблема нарушения авторских прав стоит очень остро, и Украина не является исключением. Компания Adobe намерена активизировать борьбу с пиратами своего программного обеспечения в нашей стране.

Партнер юридической фирмы ЛЕКСФОР Владислав Шаповал отметил, что уже в ближайшее время Adobe проведет анти-пиратскую кампанию, которая будет включать в себя как пояснительную активность, например, почтовые рассылки с разъяснительной информацией, публикации в СМИ и так далее, а также судебные разбирательства с компаниями-пиратами. По словам Владислава Шаповала уже составлен список компаний, против которых в самое ближайшее время могут быть поданы иски по факту нарушения авторских прав Adobe.

Также Наджиб Хан отметил, что для снижения уровня пиратства компания Adobe намерена сконцентрироваться в трех направлениях: образовательная и пояснительная деятельность, в процессе которой пользователи смогут узнать обо всех преимуществах легального ПО и рисках использования пиратских копий, работа в юридическом поле, а также использование самых современных технологических средств защиты продукта от возможного нелегального копироавния.

По заявлениям представителей компании Adobe, Украина является приоритетным регионом для Adobe, и компания планирует усиливать свое присутствие и инвестировать необходимые средства в развития своего бизнеса в нашей стране. По словам Павла Черкашина, через две недели официально должно открыться представительство Adobe в Москве, которое будет отвечать за такие регионы как Россия, Украина, Казахстан и т.д. Павел Черкашин отметил, что Adobe намерена сконцентрироваться в первую очередь на продвижении корпоративных продуктов для крупного и среднего бизнеса, затем на продуктах для графического дизайна и далее на продуктах для розничного сегмента.