Во время празднования 750-летия Львова состоится шоу Русланы «Источник энергии» и лазерное представление

В рамках празднования 750-летия Львова 30 сентября на центральной площади города состоится масштабное шоу Русланы «Источник энергии» и лазерное представление немецкого режиссера Герта ХОФА.

Об этом сообщила певица Руслана ЛЫЖИЧКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это будет самое интеллигентное, изысканное и зрелищное представление, из всех, которые я видела в мире. Шоу завершит микросимфония, написанная мною в классическом украинском стиле специально к этому юбилею», - сказал Р.ЛЫЖИЧКО.

В свою очередь немецкий режиссер-постановщик Г.ХОФ добавил, что световое представление, которое будет сопровождать музыку Русланы, будет длиться 15-20 минут. «Это будет пиротехника, фейерверки, 8 лазеров на высоте 50-60 метров», - отметил он.

Предполагается, что дирижировать большим симфоническим оркестром будет Руслана.

Как ранее сообщал УНИАН, празднование 750-летнего юбилея Львова состоится 30- сентября - 1 октября.