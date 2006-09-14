Очередная сессия Генассамблеи Международного совета женщин подготовила план действий на ближайшие три года

Очередная сессия Генеральной ассамблеи Международного совета женщин, которая проходила 5-10 сентября в Киеве, подготовила План действий на ближайшие три года.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной результатам 31-ой сессии Генеральной ассамблеи Международного совета женщин.

Предполагается, что Секретариат Международного совета женщин сформулирует самые важные направления работы международного женского движения и на протяжении двух месяцев направит предложения Национальным советам женщин, которые являются членами Международного совета женщин.

Председатель Национального совета женщин Украины Ирина ГОЛУБЕВА считает успешной работу очередной сессии Генассамблеи Международного совета женщин. По ее словам, женщины со всего мира обменялись опытом преодоления бедности, торговли людьми, насилия над женщинами и детьми, дискриминации женщин, а также обсудили механизмы предотвращения распространения ВИЧ/СПИД.

«Эти проблемы являются общими и самыми важными для всех стран», - отметила И.ГОЛУБЕВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 31-ая сессия Генеральной ассамблеи Международного совета женщин впервые в истории женского движения проходила в Киеве 5-10 сентября. В форуме приняли участие более 200 делегатов из 41 страны.