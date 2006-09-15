«Укрзализныця» настроена на положительное решение вопроса компенсации льготных перевозок молодежи – заместитель гендиректора

«Укрзализныця» настроена на положительное решение вопроса компенсации льготных перевозок студентов и детей. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил и. о. заместителя генерального директора «Укрзализныци» Михаил СОНИН.

По его словам, «Укрзализныця» повторно подала свои запросы по размерам компенсаций в Госбюджете 2007 г. льготных перевозок студентов (оплата 50% от стоимости билета) и детей (25%). В частности, на компенсацию расходов «Укрзализныци» по перевозке студентов в 2007 г. ведомство предлагает в бюджете-2007 заложить 108,2 млн. грн., на компенсацию льготных перевозок детей – 81,3 млн. грн.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции начальник Департамента молодежной политики Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Александр ЯРЕМА, министерство уже подало в госбюджет заявку на 81,3 млн. грн. для компенсации перевозок детей. В то же время он напомнил, что компенсации зависят от решения народных депутатов, поскольку в 2004 и 2005 гг. Верховная Рада при рассмотрении госбюджетов исключала эти средства из соответствующих статей.

Вопрос компенсации льготных перевозок студентов находится на стадии обсуждения с Министерством образования и науки, сообщил М.СОНИН. «Сегодня мы уже имеем диалог с Министерством образования по поводу того, каким образом эту проблему решать, и на ближайший вторник у нас назначена очередная встреча. Мы эти вопросы будем обсуждать», - отметил он.

«Укрзализныця», добавил он, достигла понимания с Министерством финансов в вопросе необходимости предусмотреть средства для компенсаций в госбюджете.

«Те переговоры, которые провел генеральный директор «Укрзализныци» непосредственно с премьер-министром, позволяют сделать выводы, что будут найдены схемы для того, чтобы эту проблему снять раз и навсегда», - сказал М.СОНИН.

М.СОНИН подчеркнул, что «Укрзализныця» не намеревалась прекращать перевозку пассажиров по льготам, а просто подняла давно возникшую проблему компенсации льготных перевозок в полном объеме из госбюджета. «Речь не идет о том, что мы не будем предоставлять льготы, мы будем технически исполнять эту возложенную на нас работу и до конца этого года, и в следующем году», - заявил он.

По его данным, на сегодняшний день общая сумма долга за перевозки льготных категорий пассажиров с учетом госадминистраций, которые на местах должны компенсировать часть льготных перевозок, составляет 162 млн. грн. «Мы бы купили на эту сумму 40 современных пассажирских вагонов, и направили бы на улучшение сервиса для тех же льготных пассажиров», - отметил М.СОНИН.

Как отметил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации правозащитных органов студентов Сергей РОМАНЮК, «Укрзализныця» своевременно подняла вопрос компенсации льгот, когда рассматривается госбюджет на следующий год. Он напомнил, что во всем мире существует практика льготного проезда для студентов. При этом он считает, что необходимо найти новый, более совершенный механизм компенсации этих средств «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября “Укрзализныця” распространила заявление о том, что ситуация, сложившаяся с финансированием льготных перевозок детей и студентов, является критической. По ее данным, в последние годы Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Министерство образования и науки средства на льготные перевозки закладывали в государственный бюджет в неполном объеме.

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО объяснил, что министерство всегда в полном объеме вносило предложения по планированию средств в проекте Государственного бюджета на компенсацию за льготный проезд детей в железнодорожном транспорте, однако Верховная Рада в ходе рассмотрения Госбюджета их изымала. Ю.ПАВЛЕНКО также заверил, что сделает все, чтобы льготы для детей были сохранены в полном объеме.

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО также отметил, что льготы не будут отменены.