1-3 октября в Сумской области состоится фестиваль туристической журналистики

Первый украинский фестиваль туристической журналистики пройдет 1-3 октября в Сумской области.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель центра туристической информации Национальной туристической организации Владимир ЦАРУК.

По его словам, участниками фестиваля будут около 50 журналистов из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Донецка, Ивано-Франковска, Тернополя и других городов Украины, которые активно освещают туристическую тематику.

“Это ведущие туристических страниц ежедневных изданий и еженедельников, авторы телевизионных туристических программ, редакторы туристических изданий, женских журналов”, - сказал он.

По словам В.ЦАРУКА, фестиваль ознакомит журналистов с лучшими украинскими курортами, гостиницами, центрами туризма, новыми возможностями отдыха в Украине.

В.ЦАРУК также сообщил, что фестиваль будет проходить 1-3 октября в сосновом spa-курорте “Буймеровка” (Сумская область).

Заместитель директора курорта “Буймеровка” Виталий ФЕДОРЧЕНКО отметил, что особенностью курорта является сочетание природных ресурсов, сосновый бор и берег реки Ворсклы с развитой инфраструктурой курорта, что позволяет удовлетворить вкус самого прихотливого клиента.

В свою очередь директор сети туристических агентств “Галопом по Европам” Тарас ДЕМУРА отметил, что этот фестиваль сможет объединить журналистов, которые пишут на тему туризма, то есть стать одним из толчков к созданию организации туристических журналистов.

В.ЦАРУК заверил, что фестиваль туристической журналистики в дальнейшем будет проводиться в Украине ежегодно накануне Дня туризма и будет каждый раз менять свое место проведения.