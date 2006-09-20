Существующая система конкурсного отбора учебников не защищает права детей на качественное образование

Существующая система конкурсного отбора и государственного обеспечения учебниками не оставляет права выбора учителям и не защищает фундаментальное право детей на качественное образование.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявил председатель правления Всеукраинского союза учителей и тренеров, генеральный директор научно-методического центра “Алатон” Владимир ПОНОМАРЕНКО.

По его убеждению, такая система обслуживает амбиции и интересы людей, имеющих отношение к дележу бюджетных средств.

По словам В.ПОНОМАРЕНКО, это уже привело к существенным негативным последствиям в украинском образовании. Несмотря на то, что Украина взяла на себя обязательство внедрять эффективные педагогические технологии в обучении здоровому и успешному образу жизни, в действительности эта система тормозит их. Он заверил, что учителя возмущены низким качеством учебников “Основы здоровья”, которые поступили в школы за государственные деньги. В то же время учебник, который был признан конкурсной комиссией победителем, “остался за бортом”, сказал В.ПОНОМАРЕНКО.

“Нужно широкое участие педагогической, научной и издательской общественности в выработке порядка отбора и обеспечения учебниками”, - убежден В.ПОНОМАРЕНКО.

В свою очередь президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН напомнил, что ассоциация подала иск к Министерству образования и науки в связи с грубыми процедурными нарушениями при проведении конкурса на лучший учебник для 6-х классов”. Он отметил, что издатели не пытаются “откусить больше от государственного заказа”. “Украинская ассоциация издателей настаивает, что должно быть обеспечено высокое качество учебников – это основа нашей позывной основы”, - сказал он.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие окончательного решения суда, Минобразования распространило информацию, что якобы суд подтвердил прозрачность проведения конкурса. Он сообщил, что только завтра, 21 сентября, состоится рассмотрение искового заявления Украинской ассоциации издателей и распространителей к Минобразования.

А.АФОНИН также отметил, что до сегодняшнего дня не известно, как проходил тендер на лучшие учебники для 6-х классов. “Эта информация до сегодняшнего дня является закрытой и не распространялась в ни одном СМИ”, - отметил А.АФОНИН.

Он заявил, что до сих пор далеко не все школы Украины обеспечены новыми учебниками.

Как сообщал УНИАН, 15 июня министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО опроверг обвинение в непрозрачности проведения всеукраинского конкурса рукописей учебников для 6-х классов общеобразовательных учебных заведений.

«Мы не приняли ни одного учебника без консенсуса коллегии министерства. Кроме того, нам удалось сэкономить 20 миллионов гривен из предусмотренных в бюджете на издание учебников 80 миллионов гривен. В этом и заключается основная причина критики – люди не смогли на этом деле получить навар», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

Он тогда также допустил, что процесс обеспечения учебниками 6-х классов может затянуться до 15 сентября в связи с судебным иском в Шевченковский районный суд Киева, поданным Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей на Министерство образования и науки Украины. «Это блокирует процесс обеспечения школ учебниками», - считает он.

Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей в конце мая 2006 года подала иск в Шевченковский районный суд Киева к МОП с целью опротестования результатов Всеукраинского конкурса рукописей учебников для 6-го класса для общеобразовательных учебных заведений. Ассоциация в суде представляет интересы издательств, которые проиграли тендер, в частности, ООО «Учебная книга» и информационно-аналитическое агентство «Наш час».

Минобразования организовало проведение конкурса в декабре 2005 - апреле 2006 года. В тендере приняли участие 26 издательств, из которых 20 были допущены к изданию учебников.

Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей – всеукраинская организация, созданная для обеспечения благотворительной деятельности в интересах развития издательского дела.