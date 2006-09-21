Двойные стандарты украинской власти в вопросах Холокоста и эскалация национализма в Украине

26-27 сентября в Киеве будут проходить траурные мероприятия по случаю 65-й годовщины трагедии Бабьего Яра, включающие Второй Всемирный форум памяти Холокоста, куда приглашены ведущие мировые политики. Президента Ющенко отметил важность мероприятий для воспитания молодого поколения и предотвращения национальной нетерпимости в Украине.

Слова Ющенко идут вразрез с его же указом № 793 от 16.05.2005 г. «Об увековечивании памяти выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики». Особенно в части, касающейся командующего войсками УНР С. Петлюры. Ющенко постановляет такие чествования Петлюры, как присвоение его имени учебным заведениям, воинским частям, переименование в его честь проспектов, установку памятников.

Историки именуют систематические погромы, проводившиеся петлюровскими войсками, «репетицией Холокоста». По данным комиссии Красного Креста, в 1918-1919 гг. ими уничтожено до 50 тыс. чел.! Уголовный суд района Ассиз в Париже 26.10.1927 г. прямо признал вину Петлюры в геноциде и оправдал его убийцу Ш. Шварцбарда, как воздавшего атаману за массовое уничтожение евреев. Действие французского приговора распространяется на Украину, с момента подписания Европейской Конвенции о международном действии уголовных приговоров в июне 2003 г. По Уставу Нюрнбергского Трибунала, руководители армий и организаций, участвовавших в геноциде, автоматически виновны, независимо от личного участия. Резолюция ООН № 95 закрепила в международном праве ретроактивное применение законодательства о геноциде.

В Украине, власти пытаются отрицать «репетицию Холокоста» петлюровскими войсками, приуменьшить современные угрозы ксенофобии и расизма. Антисемитизм и ксенофобия носят в Украине системный характер. От уничтожения ок. 200,000 евреев войсками Хмельницкого и украинского персонала лагерей смерти 2-й Мировой Войны до «русского» погрома во Львове после гибели Билозира и оскорблений русской православной церкви на 4-м Всемирном форуме украинцев. Украина – едва ли не единственная не-арабская страна, в которой нет школьного курса по Холокосту. Замалчивание проблемы провоцирует неонацистов на погромы.

Из общественной опасности чествования Петлюры исходит иск Лидера «Союза анархистов Украины» Вадима Черного к Президенту, который с 4 сентября 2006 г. слушается в Печерском районном суде г. Киева. Иск требует отмены Указа № 793 в части, касающейся Петлюры.

Через несколько дней высшие чиновники Украинского государства будут лить крокодиловы слезы по убиенным немецкими нацистами жертвам Бабьего Яра и замыливать глаза мировым лидерам иллюзией межнационального согласия в Украине. А затем спокойно пойдут контролировать исполнение Указа № 793, заставляя граждан Украины, в том числе евреев, чествовать «национального героя Петлюру». Это недопустимо.