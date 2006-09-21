В Украине состоится благотворительный автопробег для привлечения внимания общественности к проблемам детдомов

С 30 сентября по 5 октября представители интернет-проекта “Ребенок. Семья. Забота” при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта проведут автопробег, цель которого - привлечь внимание общественности к жизни и проблемам детских домов. Об этом сообщили участники акции сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам одного из организаторов акции Наталии КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ, в течение шести дней участники автопробега посетят около 14 заведений, среди которых - детские дома, школы-интернаты, а также детские дома семейного типа Киевской, Черкасской областей, Запорожья, Херсонской области и Одессы. Н.КОЛОКОЛЬЦЕВА привела данные Государственного комитета статистики Украины, по которым на начало 2006 года в Украине насчитывалось около 98 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. “Около тридцати трех с половиной тысяч из них находятся в государственных заведениях”, - сообщила она.

Участники акции хотят ознакомиться с нуждами детских домов. Участник интернет-проекта Лидия МОРОЗОВА рассказала, что акция является информационной и будет проходить под лозунгом «Не будь равнодушным – это также наши дети”. “Вся информация о нуждах детских домов будет размещена на нашем сайте”, - сообщила Л.МОРОЗОВА.

Как рассказали участники интернет-проекта, уже на протяжении двух недель они проводят акцию по сбору вещей для детских домов, которые посетят во время автопробега. По словам Н.КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ, многие люди заявили о своем желании помочь. “Некоторые отдавали не только одежду, но и пианино, музыкальный центр, морозильную камеру, компьютер и другое”, - сообщила она.

Эти вещи во время пробега передадут в детдома.

По словам Н.КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ, пока планируется, что в автопробеге примут участие 8 автомобилей, но присоединиться к акции может любой.