Легендарный Назаралиев приезжает в Украину

Впервые украинцы смогут прочитать книгу известного во всем мире врача – нарколога Женишбека Назаралиева «Фатальні маршрути», ранее доступную только медикам, работникам силовых структур и дипломатам. 22 сентября состоится пресс-конференция, посвященная выходу книги, подготовленной украинским издательством «Дулибы».

Профессор Назаралиев – международный общественный деятель, входящий в 10-ку самых влиятельных персон Кыргызстана, основатель Всемирной лиги «Разум вне наркотика». Среди людей, разделяющих ее ценности и с вниманием относящихся к врачебной, социальной и просветительской деятельности Назаралиева – Генеральный секретарь ООН Коффи Аннан, Генеральный секретарь ЮНЕСКО Коичиро Мацуура, Его Святейшество Далай-лама, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и немало других влиятельных мировых лидеров. Доктор Женишбек первым в СССР открыл частную наркологическую клинику – у себя на родине в Кыргызстане, За время работы она развилась до ультрасовременного, признанного мировым сообществом Медицинского Центра (МЦН). В нем уже прошло лечение более 15 тысяч людей, страдающих зависимостью от наркотиков и алкоголя, которых медицина признавала безнадежными. По словам Назаралиева, в течение года из ста пролеченных в МЦН наркоманов могут сорваться 20. Статистика западных медицинских учреждений подобного характера противоположна: 80 из ста срываются. МЦН – первый и пока единственный в мире проводит одновременное лечение больного в сопровождении близкого poдcтвенника – созависимого лица.

Комплексная методика лечения предполагает психологическое, физическое и медикаментозное воздействие на весь организм. Пациенты совершают конные и пешие походы на легендарное озеро Иссык-Куль, в альплагеря, поездки на велосипедах и джипах. Гора Спасения Таштар-Ата – возрожденное Назаралиевым древнее место обета стремящихся излечиться от наркозависимости со всего мира. На горе пациент выбирает тяжелый камень, который становится символом его души и с которым все последующее время в клинике он не расстается. Лишь в конце лечения больной проходит путь очищения длиной в 210 километров, неся свой «камень души», чтобы «сбросить» его на курган.

За время своей практики Женишбек Назаралиев, которого больные называют «доктор Жизнь», совершил множество путешествий, изучая проблему наркотизации и опыт человечества – традиционных и нетрадиционных врачей, шаманов, лам, представителей разных племен и народов в применении наркотических средств и методиках избавления от наркозависимости. Побывал в местах легального и нелегального наркопроизводства и на путях наркотроанспортировок. «Фатальні маршрути» – это масштабное исследование глобальной проблемы наркотизации человечества на пяти континентах и опыта ее преодоления.

Культовый молодой украинский писатель Любко Дереш признается, что книга Назаралиева стала для него самым захватывающим чтением последнего года. «Взаимосвязь наркомании с бедностью, социальной дезадаптацией, современной культурой и нынешним невротичным образом жизни сложна и запутана… Главное зло для Назаралиева – зависимость, а не наркотики. Ибо растения – это только растения, в них нет ни зла, ни добра. Только человек сам делает себя зависимым или, спустя годы борьбы с зависимостью – свободным», – пишет Дереш в своей рецензии.

Автором идеи издания украинского перевода нашумевшего произведения доктора Назаралиева и посредником в ее реализации выступил украинский общественный деятель, заместитель главного редактора международного еженедельника «Профиль-Украина» Константин Дорошенко.

Место: информационное агентство «Униан», ул. Крещатик, 4

Дата и время: 22 сентября, 12:00

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