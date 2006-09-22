21 сентября в Киеве состоится 2-ой Всеукраинский Форум по вопросам ипотечного кредитования
В рамках 15 Международной выставки «Строительство и архитектура – 2006» 21 сентября состоится 2ой Всеукраинский Форум по вопросам ипотечного кредитования.
В этом мероприятии примут участие представители крупнейших отечественных банков, среди которых АКБ Укрсоцбанк, Райффайзенбанк-Украина, Укрсиббанк. Одним из организаторов Форума является Агентство недвижимости «Благовест».
Главными темами Форума станут прогнозы и перспективы развития рынка недвижимости в текущем году.
В условиях растущего спроса Покупателей к покупке недвижимости с привлечением кредита, сотрудничество между риэлторами и коммерческими банками продолжает оставаться одним из направлений для разработки и внедрения новых форм совместной работы.
Галина Мельникова, директор Печерского филиала АН «Благовест» отмечает следующее:
«Задачей прошлого года в сотрудничестве с банками мы ставили разработку индивидуальных программ кредитвания для клиентов АН «Благовест» и банка-партнера.
Эта задача успешно реализована. И сегодня на Форуме нашими партнерами – Укрсоцбанком, Райффайзенбанком и Укрсиббанком - будут представлены продукты этой работы. Главное в этих совместных программах то, что они направлены на смягчение условий кредитования для наших общих Клиентов».
В рамках Форума с также будут рассмотрены вопросы перспектив развития рынка ипотеки и проведен анализ развития рынка недвижимости за истекший период.