21 сентября в Киеве состоится 2-ой Всеукраинский Форум по вопросам ипотечного кредитования

В рамках 15 Международной выставки «Строительство и архитектура – 2006» 21 сентября состоится 2ой Всеукраинский Форум по вопросам ипотечного кредитования.

В этом мероприятии примут участие представители крупнейших отечественных банков, среди которых АКБ Укрсоцбанк, Райффайзенбанк-Украина, Укрсиббанк. Одним из организаторов Форума является Агентство недвижимости «Благовест».

Главными темами Форума станут прогнозы и перспективы развития рынка недвижимости в текущем году.

В условиях растущего спроса Покупателей к покупке недвижимости с привлечением кредита, сотрудничество между риэлторами и коммерческими банками продолжает оставаться одним из направлений для разработки и внедрения новых форм совместной работы.

Галина Мельникова, директор Печерского филиала АН «Благовест» отмечает следующее:

«Задачей прошлого года в сотрудничестве с банками мы ставили разработку индивидуальных программ кредитвания для клиентов АН «Благовест» и банка-партнера.

Эта задача успешно реализована. И сегодня на Форуме нашими партнерами – Укрсоцбанком, Райффайзенбанком и Укрсиббанком - будут представлены продукты этой работы. Главное в этих совместных программах то, что они направлены на смягчение условий кредитования для наших общих Клиентов».

В рамках Форума с также будут рассмотрены вопросы перспектив развития рынка ипотеки и проведен анализ развития рынка недвижимости за истекший период.