27 сентября в Обухове Киевской области состоится акция «Община против коррумпированной власти»

13:45, 25 сентября 2006
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27 сентября в 12.00 в Обухове Киевской области начнется акция «Община против коррумпированной власти». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель общественной организации «Поштовх» Анатолий БУДНИК. 

27 сентября в 12.00 в Обухове Киевской области начнется акция «Община против коррумпированной власти». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель общественной организации «Поштовх» Анатолий БУДНИК.

По его словам, в этот день состоится пикетирование обуховского районного суда с требованием привлечь винных в нарушении прав граждан к ответственности.

Как сказала представитель ГО «Поштовх» Наталия СИДОРОВА, 27 сентября этот суд будет слушать иск мэра города Украинка Обуховского района Павла КОЗЫРЕВА к ней за клевету. В то же время в этот суд направлен встречный иск Н.СИДОРОВОЙ о защите чести и достоинства.

По ее словам, в своем иске она просит вытребовать документы, которые свидетельствуют «о злоупотреблении по распределению наших рекреационных общественных земель (речь идет о землях Обуховского района и, в первую очередь, города Украинка – УНИАН)». Как сказала Н.СИДОРОВА, истребование таких документов позволило бы подтвердить то, что земли, которые принадлежат городу Украинка, распределяются с нарушением законодательства.

Она привела пример того, что в Украинке летний детский лагерь «Спутник» был перепрофилирован без согласия городской общины и, как она утверждает, незаконно. Н.СИДОРОВА отметила, что на территории этого лагеря построены «коттеджи каких-то власть имущих».

По ее словам, происходит продажа земель, которые находятся в зоне отдыха, нарушается законодательство о запрещении застраивать территорию.

На пресс-конференции А.БУДНИК отметил, что похожая ситуация сложилась по всему Обуховскому району. По его словам, в зоне отдыха “с нарушением законодательства” было выделено по 9,9 га земель четырем известным фирмам. Он не исключил, что эти земли, часть из которых приватизирована, перепроданы третьим лицам.

 

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