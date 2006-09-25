Журналист «Украины криминальной» Плескач заявляет, что МВД не расследует угрозы в его адрес

Журналист Интернет-издания «Украина криминальная» Глеб ПЛЕСКАЧ заявляет о бездеятельности Министерства внутренних дел Украины при расследовании дела об угрозах в его адрес как журналисту.

Об этом Г.ПЛЕСКАЧ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам журналиста, начиная с 4 июля этого года, он стал получать по мобильному телефону SМS-сообщения угрожающего содержания. Г.ПЛЕСКАЧ отметил, что номер его мобильного известен узкому кругу лиц - авторам сайта, обиженным бизнесменам и коллегам. Причем, по словам Г.ПЛЕСКАЧА, некоторые сообщения были подписаны якобы одним из бывших совладельцев группы «Фокстрот». «Он требует немедленной встречи со мной, а иначе обещает, что будет плохо», - охарактеризовал содержание SМS-сообщений журналист.

Г.ПЛЕСКАЧ утверждает, что 8 августа написал заявление в Главное следственное управление МВД Украины с просьбой разобраться в ситуации, однако, когда через 20 дней не получил никакого ответа, он написал открытое письмо министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, которое переслал в МВД и разместил на сайте «Украины криминальной».

Журналист отметил, что, несмотря на краткий опрос, который с ним провели после этого в Главном следственном управлении МВД Украины, никто так и не смог сказать, расследуется ли это дело где-нибудь, и когда можно ожидать результатов расследования.

В результате, журналист решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украину с жалобой на бездеятельность Главного следственного управления МВД Украины, что планирует сделать завтра, 26 сентября.

«Я официально отказываюсь от помощи милиции», - добавил Г.ПЛЕСКАЧ.

Он также отметил, что хочет обратиться за помощью к народным депутатам Украины, однако пока не решил к кому именно, чтобы его конкретная ситуация не была использована исключительно в политических целях той или иной партии.