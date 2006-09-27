К событиям по поводу строительства Храма в честь равноапостольного великого князя Владимира УПЦ в Шевченковском районе Киева

ПРЕСС – РЕЛИЗ к событиям по поводу строительства Храма в честь

равноапостольного великого князя Владимира УПЦ на ул. О.Гончара, 55-б в Шевченковском районе г.Киева

История строительства Храма длится с 2003 года, когда Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины благословил на строительство Церкви в честь святого князя Владимира.

После этого было подано заявление религиозной общиной в Киевраду по вопросы выделения земельного участка для строительства Храма.

Инициатива парафии Храма была принята к рассмотрению, и 23.10.2003 года было принято решение о выделении земельного участка площадью 0,10 га в долгосрочную аренду сроком на 25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания Храма по адресу: Киев, ул.О.Гончара, 55-б в Шевченковском районе города Киева (Решение №121-3/995 прилагается к пресс-релизу).

9 марта 2004 года был заключён договор аренды данного земельного участка.

1 мая 2004 место строительство было освящено Блаженнейшим Владимиром.

23.01.2006 года нами было получено разрешение на строительство, а 23 мая 2006 года планировалось начало строительство Храма.

Однако по необъяснимым причинам возник конфликт с местными жителями и какими-то общественными организациями, которые выступили против строительства Храма.

С юридической и моральной точки зрения нет и не может быть препятствий для скорейшего возведения Церкви. Поэтому объяснимы тревоги настоятеля Храма отца Андрея Миткалик и парафии Храма.

Строительство Храма находится на гране срыва, хотя никаких юридических оснований для этого не существует.

Складывается впечатление, что местных жителей на конфликт спровоцировали люди, которым поставлена задача противиться строительству именно Православных Церквей в любом районе г.Киева.