Генпрокуратура Украины принимала решение об экстрадиции Айдамирова в Россию, руководствуясь политическими мотивами - адвокат

Валерий МАНУШИН, адвокат Султанбека АЙДАМИРОВА, которого российские правоохранительные органы обвиняют в причастности к похищению человека с целью получения выкупа, считает, что Генеральная прокуратура Украины принимала решение об экстрадиции его подзащитного в Россию, руководствуясь политическими мотивами.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как указывается, в частности, в его жалобе на имя председателя подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, «публичное объявление о принятом Генпрокуратурой Украины решении об экстрадиции С.АЙДАМИРОВА при наличии споров о гражданстве Украины или России, которые в настоящее время рассматриваются в судебном порядке и по которым судом не принято окончательное решение, подрывают авторитет правосудия в Украине и наносят значительный вред авторитету и престижу Украины».

Как указывается далее в заявлении, озвученная 22 сентября представителям СМИ информация заместителя генпрокурора Александра ШИНАЛЬСКОГО «сделана на политических основаниях, вопреки нормам международного права, действующего законодательства Украины и фактическим обстоятельствам дела».

Отвечая на вопрос журналистов, кому именно, по мнению адвоката, выгодна экстрадиция С.АЙДАМИРОВА, В.МАНУШИН выразил убеждение, что в этом заинтересованы как сотрудники УБОП, которые задержали С.АЙДАМИРОВА в Одессе, так и сотрудники прокуратуры. «Это явно прослеживается», - сказал адвокат.

В.МАНУШИН также сообщил, что соответствующие жалобы на действия работников прокуратуры и УБОП направили он, брат С.АЙДАМИРОВА, который проживает в Одессе, а также мать ребенка С.АЙДАМИРОВА на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, уроженец Грозненского района РФ С.АЙДАМИРОВ был задержан работниками милиции 1 августа 2006 года в Одесской области, поскольку разыскивался российскими правоохранительными органами за совершение особо опасных преступлений на территории России. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

4 сентября адвокат В.МАНУШИН заявил, что С.АЙДАМИРОВ в 1992 году в Одессе получил паспорт образца СССР, дающий на тот момент владельцам паспорта, которые проживают на территории Украины, право автоматически считаться гражданами Украины. Кроме того, по его словам, в 1996 году его подзащитный проходил службу в полку патрульно-постовой службы МВД Украины, а, как известно, отметил адвокат, не граждане Украины не имеют права быть принятыми в органы внутренних дел Украины.

6 сентября министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Украина готова к экстрадиции в Россию гражданина РФ С.АЙДАМИРОВА.