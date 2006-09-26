Витренко расценивает нападение на офис ПСПУ в Киеве как теракт против ее партии

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО расценивает нападение на офис партии в Киеве как теракт против ПСПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как рассказал, в свою очередь, заместитель председателя ПСПУ Владимир МАРЧЕНКО, в результате нападения на офис пострадали два человека. Офис полностью разгромлен.

По его словам, нападение произошло вчера около 18.30. Перед этим он и председатель партии Наталья ВИТРЕНКО покинули офис и уехали на встречу. В 18.45 ему на мобильный телефон позвонила член центрального комитета партии Вера АРЗАМАСЦЕВА и сообщила о нападении и избиении.

Вернувшись в офис, В.МАРЧЕНКО, по его словам, увидел у входа кусок водопроводной трубы с приделанной ручкой, которым, скорее всего, громили офисную технику – компьютеры, телефоны, мебель и тому подобное. После его приезда прибыла милиция и “скорая”.

На месте пострадавшая - член ПСПУ сообщила, что в офис ворвались двое людей в масках, которые стали избивать присутствующих. Член Киевского городского комитета ПСПУ Сергей ПЕРМИНОВ в результате нападения попал в реанимацию - у него проломлен череп, зафиксированы переломы костей рук, сказал В.МАРЧЕНКО. В.АРЗАМАСЦЕВА получила значительные травмы конечностей.

По информации В.МАРЧЕНКО, пострадавших доставили в городскую больницу №7. Там С.ПЕРМИНОВУ сделали операцию, которая длилась около 6 часов, состояние очень тяжелое. В.АРЗАМАСЦЕВОЙ наложили гипс на руку и швы на ногу.

В свою очередь, Н.ВИТРЕНКО сказала, что по фактам нападения возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.4 Уголовного кодекса (хулиганство), которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В то же время лидер ПСПУ выразила убеждение, что это дело должно рассматриваться по статье 258 УК (тяжкое, особо тяжкое преступление). “Именно эта статья характеризует то, что случилось вчера”, - сказала Н.ВИТРЕНКО.