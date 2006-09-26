В Украине стартует первый турнир по школьному макулатурингу на Кубок “Школярика”

В Украине стартует первый Всеукраинский турнир по школьному макулатурингу на Кубок “Школярика”.

Об этом сообщил генеральный директор издательства “Школярик”, организатор турнира Владимир ГОЛОВАЧ на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, турнир по макулатурингу – это общенациональная экологическая акция по добровольному сбору для переработки использованной бумаги, имеющая цель улучшить экологическую ситуацию в Украине и в то же время “действенно воспитывать учеников в любви к Родине”.

По словам организатора, девиз турнира - “Листок за листок” - демонстрирует, что каждый собранный лист макулатуры сможет спасти живой листок дерева.

Как считает В.ГОЛОВАЧ, дети будут собирать макулатуру без принуждения, а с интересом, потому что все организовано в форме игры.

В.ГОЛОВАЧ отметил, что экологическую инициативу поддержали Министерство образования и науки Украины, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, а также Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Юрий АРТЕМЕНКО отметил, что мусорные свалки в Украине занимают площадь, почти равную площади государства Люксембург, причем на 40% они состоят из бумаги. По его словам, каждая тонна макулатуры может сберечь от вырубки 17 взрослых деревьев возраста 30-35 лет.

В.ГОЛОВАЧ сообщил, что для участия в турнире необходимо зарегистрироваться, направив до 1 ноября в адрес оргкомитета анкету-заявку.

Кроме этого, организатор турнира сообщил, что победители в категориях классов и отдельных учеников получат призы, а школы будут оспаривать главный приз – Кубок “Школярика”.

Призы для классов-победителей будут такими: первое место – телевизор, DVD-проигрыватель, комплект фильмов Discovery или путешествие для всего класса; второе место – компьютер; третье место – аудиосистема караоке.

Призы для учеников-победителей: первое место – современный велосипед; второе место – цифровой фотоаппарат; третье место – цифровой плеер.

Школа-победитель получит Кубок “Школярика” и DJ-пульт с акустической системой для праздников и дискотек. Согласно условиям турнира, победителем станет та школа, в которой показатель соотношения массы собранной макулатуры и общего количества учеников будет наибольшим.