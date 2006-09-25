Туроператоры считают летний туристический сезон в Крыму в целом удачным

Туристические операторы считают летний туристический сезон в Крыму этого года в целом удачным. Об этом сообщил директор Центра туристической информации Национальной туристической организации Украины Владимир ЦАРУК в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По информации В.ЦАРУКА, предварительные данные летнего туристического сезона в Крыму свидетельствуют об общей позитивной динамике роста потока туристов как внутреннего, так и въездного.

По оперативным данным Министерства туризма и курортов АРК, пассажиропоток на 15 сентября 2006 года составил 5 млн. 349 тыс. человек, что практически совпадает с уровнем прошлого года (5,454 млн. человек). Организованно в Крыму отдохнули 947,4 тысячи человек. «Надеемся, до конца года показатели вырастут, и будут соответствовать показателям прошлого года», - выразил надежду В.ЦАРУК.

При этом специалисты отмечают ряд негативных факторов, повлиявших на летний туристический сезон в Крыму. В частности, это нестабильная политическая обстановка в начале летнего турсезона в Крыму, а также недостаточное количество рекламно-информационных мероприятий, которые направлены на пропаганду Крыма.

Директор сети турагентств «Галопом по Европам» Тарас ДЕМУРА, участвовавший в пресс-конференции, назвал «бархатный» сезон в Крыму и Карпатах неудачным. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием интереса у украинцев к этим курортам.

Обоснованность цен в Крыму Т.ДЕМУРА прокомментировал следующим образом: «Крымские цены обусловлены отсутствием конкуренции между гостиницами. На первой линии на побережье находится какая-то «ханайка» (ханая (жаргон) – автостоянка - УНИАН), а должен стоять отель пятизвездочный. И пока в нашей стране не будет введен налог на собственность, будет выгодно эту «ханайку» держать, а как только он будет введен, хозяин будет вынужден либо ее продать, либо инвестировать в хороший отель».

По мнению Т.ДЕМУРЫ, еще одним негативным фактором является то, что в Украине нет единого плана застройки рекреационных территорий. «Мы не знаем, что на первой линии должен стоять отель пятизвездочный, на второй – четырехзвездочный… Не знаем, какая инфраструктура должна эти отели окружать, как должны быть построены и дороги, и пункты питания, развлечения, больницы и так далее».

“До тех пор, пока в Крыму количество гостиниц в категории две и три звезды не будет увеличено в 10 раз, будет такая высокая цена», - подытожил Т.ДЕМУРА.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА оценил нынешний курортный сезон как положительный, отметив при этом, что полуостров потерял 1-2% отдыхающих. По словам В.ПЛАКИДЫ, несмотря на уменьшение количества отдыхающих, поступления от курортных регионов в бюджет превысили показатели минувшего года.