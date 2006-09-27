«Молодь - надежда Украины» против введения налога на недвижимость

Введение налога на недвижимость приведет к подорожанию аренды и росту цен на жилье. Такое мнение высказал сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН лидер ВО «Молодь - надежда Украины» Вадим ГЛАДЧУК, комментируя соответствующий проект закона, внесенный в парламент социалистом Василием ЦУШКО.

По его словам, фактически, под этот налог попадают все однокомнатные квартиры в Киеве и двухкомнатные в областных центрах. «Это практически 90% квартир в Киеве, около 60% квартир в областных центрах, при этом еще не прояснен вопрос с землей, будет ли ее стоимость включаться в стоимость недвижимого имущества», - отметил В.ГЛАДЧУК.

Он высказал мнение, что «власть хочет выселить наиболее незащищенные категории людей из центральной части города». «Будут кварталы для бедных и кварталы для богатых. Возрастет дифференциация общества», - отметил он.

При этом, по информации В.ГЛАДЧУКА, в тех странах, где сегодня действует налог на недвижимость, нет других налогов, таких, как, например НДС. «Вводить этот налог можно, если отменить другие налоги, которыми облагаются физические лица», - добавил он.

По мнению В.ГЛАДЧУКА, в случае введения налога не недвижимость люди начнут массово дарить свое жилье юридическим фирмам, так как налогом облагаются лишь физические лица.

При этом В.ГЛАДЧУК высказал уверенность, что «богатые не будут платить этот налог, так как они станут «инвалидами, орденоносцами… (согласно проекту постановления эти категории людей освобождаются от уплаты налога - УНИАН)». «За границей это «налог для богатых», а в Украине это будет налог для бедных», - сказал лидер ВО «Молодь - надежда Украины».

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции руководитель Института общественных организаций Владимир МАРТЫНЮК отметил, что правительство отложило введение налога до 2009 года, но он не исключает, что соответствующий закон может быть принят и ранее 2009 года.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует ввести налог на недвижимость для физических лиц с 2009 года. По прогнозу правительства, в случае введения налога на недвижимое имущество, поступления от него в 2009 году составят 471,2 млн. грн. или 0,06% ВВП, в 2010 г. - 553 млн. грн. или 0,06% ВВП.

Как отмечает правительство, налог на недвижимость планируется ввести «с целью детенизации доходов населения, обеспечения социальной справедливости и укрепления собственной ресурсной базы местных бюджетов».

При этом конкретные размеры ставок налога на недвижимость на каждый год могут уточняться во время проведения налоговой реформы, и будут определяться, исходя из реальных возможностей бюджета на соответствующий год. В то же время, правительство не указывает ставку, по которой будет облагаться налогом недвижимость.

В сентябре т. г. в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О налоге на недвижимое имущество граждан», автор которого В.ЦУШКО предлагает, чтобы недвижимое имущество облагалось налогом по ставке 1% от его общей стоимости. Необлагаемым минимумом считается стоимость всех объектов недвижимости, находящейся в собственности гражданина, которая не превышает 70 тыс. долларов.

Такую же ставку налогообложения недвижимого имущества физических лиц в 2005 году предлагали установить Государственная налоговая администрация Украины и депутаты от фракции КПУ. Однако их законопроекты Верховная Рада Украины так и не рассмотрела.