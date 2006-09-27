Представители бизнеса и общественности просят Кабмин инициировать приостановку действия закона о госзакупках

Общественная инициативная группа, в состав которой входят предприниматели, юристы и журналисты, обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой до 1 октября инициировать приостановку действующей редакции закона о государственных закупках до принятия нового закона.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил член Совета по вопросам внешнеэкономической деятельности при Кабинете Министров Украины, руководитель Всеукраинской программы развития гражданского общества Владимир ВОЛКОВ.

Он пояснил, что обращение инициативной группы вызвано желанием не допустить распространения действия нынешней редакции закона на процедуры тендерных закупок 2007 года. В.ВОЛКОВ отметил, что, согласно заключительным положениям действующей редакции закона, государственные заказчики за три месяца до вступления в силу нового закона о государственном бюджете (до 1 октября - УНИАН) обязаны вносить заявки с планом закупок на следующий бюджетный год.

В своем обращении инициативная группа предлагает правительству оперативно представить на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о приостановке действия закона о госзакупках. При этом народным депутатам предложено вернуться к рассмотрению вопроса о принятии нового закона после утверждения закона о госбюджете.

В.ВОЛКОВ отметил, что продолжение действия сегодняшнего варианта закона может привести к полной утрате правительством контроля над тратой государственных средств и закреплению за Тендерной палатой Украины функции перераспределения финансовых потоков в сфере госзакупок.

«Если правительство за два оставшиеся дня не делает обращения в Верховную Раду, или Верховная Рада не принимает позитивного решения по поводу приостановки закона, то адрес обращения нужно менять с Грушевского на Хрещатик, 6 (здание в котором размещается ТПУ - УНИАН), и здесь договариваться, каким образом будут распределяться деньги, потому что (теперь) они (ТПУ) будут распределять деньги, которые собираются с народа», - сказал В.ВОЛКОВ.

При этом он отметил, что в случае непринятия решения о приостановке действующего закона, инициативная группа обратится во Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также Организацию экономического сотрудничества и развития (SIGMA) для того, чтобы привлечь внимание международной общественности к ситуации, которая сложилась в сфере госзакупок Украины.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и других законодательных актов Украины» ВР приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент Украины ветировал этот закон. По мнению Президента, ряд его положений не соответствуют Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, Законам Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела вето на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» - «за» проголосовали 314 народных депутатов из 404, зарегистрированных в зале

10 марта В.ЮЩЕНКО его подписал. 17 марта закон вступил в силу.

В то же время, в связи со вступлением в действие изменений в закон о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, Министерство экономики Украины прогнозирует ухудшение макроэкономических показателей, даже развитие инфляционных процессов. Минэкономики считает, что изменения в законодательство о госзакупках может привести к дестабилизации работы государственных субъектов хозяйствования, поскольку распространяет на них тендерные процедуры.

В то же время, 21 апреля вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО заявил, что критика новой редакции закона о госзакупках связана с нежеланием чиновников отказываться от практики «откатов». По его словам, новый закон значительно ужесточил проведение тендерных процедур по закупке товаров и услуг государственными предприятиями, чем пресек возможность злоупотреблений по выбору поставщиков. «Речь идет о том, что новый закон перекрыл конвертационную схему отмывания государственных средств. И мы в палате (Тендерной - УНИАН) со всей ответственностью хотим отметить, что именно из-за этого сейчас идет истерия и кричат: отмените закон. Перекрыты потоки», - заявил А. ЯЦЕНКО.

В начале сентября т.г. председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил о создании в парламенте специальной рабочей группы, которая будет нарабатывать изменения в закон об организации государственных закупок. В состав группы привлечены народные депутаты, которые разработали изменения в выше указанный закон, представители Счетной палаты, в частности, специальной комиссии по контролю над проведением закупок, Тендерной палаты, Антимонопольного комитета. Специальной рабочей группе было поручено до 1 октября подготовить проект закона для того, чтобы его сразу можно было принять. А.МОРОЗ не исключил, что это будет новая редакция закона об организации государственных закупок.

В настоящее время в парламенте зарегистрировано порядка 17 законопроектов об изменениях в действующую редакцию закона о госзакупках.