УПЦ утверждает, что строительство Владимирского храма в Киеве ведется на законных основаниях

Настоятель Храма в честь святого Равноапостольного Великого князя Владимира (Украинская православная церковь), протоиерей Андрей МИТКАЛИК и почетный президент предприятия «Киевмиськбуд-1» (подрядчик строительных работ – УНИАН) Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО настаивают на законности строительства часовни в Киеве на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого.

Об этом А.МИТКАЛИК и А.ОМЕЛЬЯНЕНКО заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«До заключения договора о строительстве часовни наша компания внимательно изучила все документы, связанные с этим проектом, потому что мы не готовы рисковать своим именем и незаконно осуществлять строительство. Для строительства есть все необходимые документы, поэтому все заявления о незаконности строительства – безосновательны», - сказал А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Вместе с тем, по словам настоятеля Храма, сразу же после начала работ и установления ограждения места строительства возник конфликт с общественностью. «Храм не нарушит архитектурного ансамбля – все существующие деревья и памятник Зое Космодемьянской будут сохранены. Более того, проект предусматривает увеличение зеленых насаждений и создание зоны отдыха», - сказал А.МИТКАЛИК.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции протоиерей Андрей ТКАЧЕВ предположил, что акцию протеста против строительства храма организовали «влиятельный человек или группа влиятельных людей, способные проплатить информационную кампанию». «Против строительства церкви выступают не местные жители, и даже не киевляне. Верховодов много. Но сложно назвать конкретные причины. Это могут быть, как бытовые – когда человек лично заинтересован, чтобы там не было церкви, или идеологические – связанные с системой духовных ценностей и вероисповедания», - пояснил он.

Справка УНИАН. История строительства Храма в честь святого Равноапостольного Великого князя Владимира (Украинская православная церковь) длится с 2003 года.

Киевский горсовет 21 апреля 2005 года принял решение о выделении участка площадью 0,11 гектаров на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого на условиях долгосрочной аренды (на 25 лет). Разрешение на строительство было получено 23 января 2006 года. Возведение Храма планировалось начать 23 мая 2006 года, однако оно было перенесено из-за конфликта с общественностью, выступившей против строительства.

Шевченковский районный совет г.Киева в сентябре 2006 года принял решение обратиться в Киевский городской совет с просьбой пересмотреть решение о выделении участка под строительства Храма.

Мэр г.Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с общественностью пообещал вернуться к рассмотрению этого вопроса на одной ближайших сессий Киевского городского совета.