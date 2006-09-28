В Киеве состоялась презентация научно-популярной книги “Киев – священное пространство”, изданной общественной организацией “Киевская ландшафтная инициатива”.

Презентации сегодня состоялась в агентстве УНИАН.

Вице-президент общественной организации “Киевская ландшафтная инициатива”, один из авторов книги Владимир КОЛИНЬКО, отметил, что на примере Киева предлагается новая иерархия ценностей, где на наивысшую ступень поднимают не экономические и политические симпатии, а мораль. “Книга охватывает проблемы от философии и стратегии развития Киева до контуров национальной идеи. Как будут развиваться события в Киеве, так и будет развиваться Украина”, - сказал В.КОЛИНЬКО.

Авторы книги напоминают, что правобережная часть Киева представляет собой “антропологически правильное человеческое лицо”. По их словам, через несколько лет Киев может превратиться в “каменный город”. В.КОЛИНЬКО процитировал слова Патриарха Владимира, который призывал: “Люди, не погубите лик Киева”.

Как отметил В.КОЛИНЬКО, авторы опираются “на исконное, то, что не зависит от власти”. “Это природа, ландшафты Киева, исторический и моральный дух”, - добавил он.

В свою очередь, президент ОО “Киевская ландшафтная инициатива”, еще один автор книги Георгий КУРОВСКИЙ предложил системную градостроительную концепцию Киева, основанную на разделении исторической, административной и развлекательной частей столицы.

Авторы убеждены, что реализация предложенных конкретных проектов начнет “новую философию развития Киева”. По их словам, в разработке проектов помогали международные специалисты, в том числе - российские.

По словам авторов, стоимость книги в местах продажи составляет 20 гривень.