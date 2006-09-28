Сегодня в Украине стартует международная информационная кампания “Детство без насилия”.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор международной информационной кампании “Детство без насилия” в Украине Елена ШИПИЛЕНКО.

По ее словам, кампания направлена на “повышение осведомленности общественности относительно негативных последствий насилия над детьми и донесения к родителям форм воспитания ребенка без наказания”.

Она заметила, что кампания будет продолжаться почти два месяца. По словам Е.ШИПИЛЕНКО, кампания направлена на родителей, представителей органов власти, служб, работающих с семьями или детьми, а также на широкую общественность.

Е.ШИПИЛЕНКО сообщила, что в рамках кампании будут проходить такие мероприятия: трансляция на национальных теле- и радиоканалах роликов (ребенок на игрушках отражает отношение родителей к себе), распространение около 30 тысяч буклетов под названием “Десять шагов, чтобы стать лучшими родителями”, 40 тысяч плакатов с обращением ребенка к папе и маме и около 20 тысяч информационных листовок для родителей.

Кроме этого, по словам Е.ШИПИЛЕНКО, во всех регионах Украины будут проходить круглые столы, тренинги для специалистов, которые работают с жертвами насилия, и для воспитателей в интернатах, а также тренинги, рассчитанные на родителей “для осознания отцовства и методов воспитания без наказания”.

Как отметила координатор кампании, в некоторых городах Украины будут проходить общественные слушания на тему “Детство без насилия”.

Е.ШИПИЛЕНКО рассказала, что в рамках кампании будет проходить акция под названием “Мишка”. По ее словам, организаторы кампании предложили детям-сиротам пошить собственноручно мишку с просьбой к взрослым о хорошем отношении к себе. “В конце кампании эти мишки будут продавать, а средства от продажи будут перечислены в дома детям-сиротам, которые их пошили”, - добавила она.

По словам Е.ШИПИЛЕНКО, кампания также положила начало украинскому семейному конкурсу рисунка на эту тему.

На участие в кампании заявили о своем желании все 27 регионов Украины.