Ряд общественных организаций заявляют о несанкционированных раскопках на территории заповедника “Быковнянские могилы”

Ряд общественных организаций заявляют, что на территории Национального историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы” ведутся “несанкционированные раскопки по заказу неизвестных организаций из Польши”. Об этом идет речь в заявлении, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН.

Заявление подписано председателем Всеукраинского общества “Просвита” Павлом МОВЧАНОМ, председателем правления Общества “Украина-Мир” Иваном ДРАЧОМ, председателем Киевской городской организации Общества “Мемориал” им. Стуса Романом КРУЦИКОМ, председателем Киевской организации Союза писателей Украины Анатолием ПОГРИБНЫМ, председателем научного отдела Киевской городской организации Общества “Мемориал” имени В.Стуса Владимиром СЕРГИЙЧУКОМ.

Авторы заявления считают, что государственные органы должны были бы вмешаться в ситуацию, поскольку может возникнуть “межгосударственный конфликт”. В заявлении отмечается, что избежать этого можно было бы, если бы украинскую сторону на государственном уровне представлял Институт национальной памяти, “который должен был бы не допустить противоправных действий на территории Национального заповедника и направить раскопки в правовое поле законодательства Украины”.

В заявлении также отмечается, что в Украине происходит “уничтожение исторической памяти украинского народа”. В документе сказано, что в проекте Государственного бюджета на 2007 год не предусмотрено финансирование сооружения мемориального комплекса жертвам голодомора 1932-1933 годов.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что также “прекращена государственная поддержка музейной экспозиции “Забвению не подлежит” (о коммунистических преступлениях 1917-1991 годов) при Киевском обществе “Мемориал”, которая ежегодно бесплатно обслуживает более 10 тысяч студентов и школьников.

Один из подписантов заявления Р.КРУЦИК на пресс-конференции отметил, что “происходит уничтожение” путем недофинансирования Украинского Института национальной памяти. Он подчеркнул, что из 15 млн. грн., необходимых для полноценной работы этого института, в проекте бюджета предусмотрено только 2 миллиона.

В свою очередь, председатель Всеукраинского общества “Просвита” П.МОВЧАН сказал, что нецелесообразным является решение правительства о переподчинении его Госкомархива, что фактически привело к ликвидации его статуса как распорядителя бюджетных средств.

В заявлении также отмечается, что “то ли специальное, то ли необдуманное уничтожение правительственного института, учрежденного Указом Президента Украины и утвержденного постановлением предыдущего правительства, наталкивает на серьезные выводы по поводу последующего формирования государственной политики относительно проблем сохранения национальной памяти”.