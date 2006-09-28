Треть депутатского состава Львовского облсовета просят Ющенко отстранить от должности губернатора Олийныка

Депутаты Львовского областного совета Ростислав НОВОЖЕНЕЦ и Михаил СЕНДАК заявляют, что 44 из 120 депутатов облсовета подписали обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отстранить от занимаемой должности председателя Львовской областной государственной администрации Петра ОЛИЙНЫКА.

Об этом Р.НОВОЖЕНЕЦ и М.СЕНДАК сообщили сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Депутаты аргументируют свое требование катастрофической социально-экономической ситуацией в области, непродуманной кадровой политикой губернатора П.ОЛИЙНЫКА, а также его непозволительной практикой вмешательства в работу высшего представительского органа Львовщины – областного совета. «Облсовет превратился в придаток облгосадминистрации, когда средства распределяются в ручном режиме. Я буду обращаться к премьер-министру Украины Виктору ЯНКОВИЧУ с просьбой направить в область независимую комиссию для оценки социально-экономической ситуации», - сказал М.СЕНДАК.

«П.ОЛИЙНЫК – наихудший среди всех последних руководителей области. Прикрываясь «помаранчевым флагом» и личной преданностью Президенту, он превратил демократию в коррупцию и самозащиту. Кадровые назначения в области он принимает по принципу личной преданности, а не уровня профессионализма. При этом объем производства внутреннего регионального продукта сократился на 0,2%», - сказал депутат Р.НОВОЖЕНЕЦ.

Депутаты облсовета утверждают, что П.ОЛИЙНЫК скрывает реальную информацию о социально-экономическом развитии региона. «За время его руководства область занимает последнее 10 место среди приграничных регионов по объему привлечения иностранных инвестиций. Этот нонсенс! Но узнать экономические показатели области мы смогли только через правительственный портал в Интернете», - пояснил Р.НОВОЖЕНЕЦ.

Р.НОВОЖЕНЕЦ и М.СЕНДАК также сообщили, что общественность Львовщины создала оргкомитет «для увольнения П.ОЛИЙНЫКА». «В состав комитета вошли 13 человек. Комитет подготовил обращение к общественности Львовщины и отслеживает все шаги П.ОЛИЙНЫКА», - добавил Р.НОВОЖЕНЕЦ.

Кроме того, депутаты сообщили, что безуспешно пытались проинформировать Президента о деятельности П.ОЛИЙНЫКА через Секретариат Президента.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в феврале 2005 года назначил П.ОЛИЙНЫКА председателем Львовской областной государственной администрации. Уже в сентябре 2005 года М.СЕНДАК, который в то время являлся председателем Львовского областного совета, призвал П.ОЛИЙНЫКА подать в отставку, аргументируя тем, что “исполнительная служба не приносит положительных сдвигов в области”.