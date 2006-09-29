Партия возрождения села считает «антиселянским» проект бюджета-2007

Партия возрождения села указывает на ряд факторов в проекте госбюджета-2007, которые негативно скажутся на развитии села.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Партии возрождения села Иван ТОМИЧ, Совет партии рассмотрел проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2007 год», который Верховная Рада Украины приняла на рассмотрение, и пришел к выводу, что это «антиселянский бюджет».

По словам И.ТОМИЧА, в проекте есть ряд факторов, которые усугубят и без того сложную ситуацию на селе.

В частности, по его мнению, введение 12% уплаты НДС приведет к убыткам аграриев в размере 4,5 млрд. грн., кроме того, приведет к росту себестоимости продукции и таким образом скажется на ценах на сельхозпродукцию. По оценкам специалистов партии, это приведет к повышению в рамках 5-9% цен, в первую очередь, на мясо, молоко и хлеб.

Кроме того, негативным фактором И.ТОМИЧ называет изменение размеров отчислений в Пенсионный фонд, которые вырастут почти в 2,5 раза, в сравнении с 2006 годом. По его мнению, это может привести к уменьшению и без того низкой заработной платы на селе.

Кроме того, И.ТОМИЧ отметил ситуацию относительно образования и медицинского обслуживания в селе. По его информации, в проекте бюджета-2007 «ни копейки не выделено на ремонт сельских школ», против 150 млн. грн., которые были предусмотрены на эти цели в бюджете 2006 года. Кроме того, на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов выделено в 2,5 раза меньше средств, чем это было в 2006 году. По информации И.ТОМИЧА, в 2006 году на эти цели было заложено 250 млн. грн., из них 150 млн. грн. - из общего фонда и 100 млн. грн. - из специального. «На 2007 год на эти цели предусмотрено лишь 100 млн. грн., и то из спецфонда, что ставит под сомнение получение этих денег», - подчеркнул он.

И.ТОМИЧ обратился к депутатам Верховной Рады Украины с тем, чтобы они внесли свои предложения в проект бюджета на 2007 год с учетом потребностей сельской местности. В частности, по его мнению, необходимо оставить НДС аграриям, как это было в течении последних лет, кроме того, не предусматривать дополнительных отчислений в Пенсионный фонд, а также предусмотреть по 150 млн. грн. на развитие образования и медицинского обслуживания в сельской местности. Вместе с тем, лидер партии заявил, что если эти предложения не будут услышаны, им ничего не останется, как только выйти с «живностью, что еще осталась на селе» под стены Верховной Рады на защиту интересов украинского села.