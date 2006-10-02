Минздрав не выполняет решение суда о неразглашении информации о диагнозе пациента в листке нетрудоспособности – правозащитники

Министерство здравоохранения Украины не выполняет судебное решение, вынесенное Печерским районным судом г.Киева, об исключении из листка нетрудоспособности параграфа о диагнозе пациента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Решение суда, принятое на основании искового заявления врача Винницкой больницы №2 Светланы ПОБЕРЕЖЕЦ, вступило в силу 8 сентября. Однако, до сих пор бланки больничных листов не изменились, и их продолжают выдавать, или вместо них – справки, где также указывается диагноз и ставится печать медицинского учреждения», - сказал Д.ГРОЙСМАН. Адвокат также отметил, что в случае выдачи справки о временной нетрудоспособности граждане сталкиваются с проблемами невыплаты материальной компенсации.

По словам Д.ГРОЙСМАНА, от разглашения информации о заболевании человека страдают люди наиболее трудоспособного возраста. «После 50 лет обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Вследствие указания диагноза, а это может быть также и психическое заболевание, и позитивный ВИЧ-статус, руководителям становятся известны заболевания людей. И в результате, граждане теряют доверие у руководителей, а иногда и работу. Практика разглашения информации о здоровье является незаконной в контексте обеспечения прав пациента», - пояснил он. При этом Д.ГРОЙСМАН подчеркнул, что его выводы основываются на обращениях граждан в Винницкую правозащитную группу.

В свою очередь, представитель Международного альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине Павло СКАЛА отметил, что около 70% ВИЧ-позитивных людей наиболее обеспокоены проблемой разглашения их диагноза. «ВИЧ/СПИД не является причиной нетрудоспособности. Но, кроме параграфа о диагнозе, остается еще одна проблема – на больничном листке ставится печать медучреждения. Если это наркологический центр, или СПИД-центр, то нетрудно догадаться о заболевании человека», - сказал он.

Между тем, присутствующий на пресс-конференции начальник юридического управления Министерства здравоохранения Евгений ЛОЕНКО сообщил, что Минздрав подготовил проект приказа, который предусматривает внесение изменений в процедуру заполнения листка о нетрудоспособности. «Суть изменений заключается в том, что врач обязан не указывать диагноз и международный штрих этого заболевания в том случае, если пациент обратиться с соответствующей просьбой в письменной форме», - сказал он.

По словам представителя Минздрава, сейчас проект приказа проходит процедуру согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами. «После согласования документ будет направлен для регистрации в Минюст», - добавил Е.ЛОЕНКО.

Как сообщал УНИАН, врач Винницкой больницы №2 С.ПОБЕРЕЖЕЦ в августе выиграла суд у четырех государственных учреждений по делу о неразглашении диагноза в больничных листах больных. С.ПОБЕРЕЖЕЦ обжаловала в суде форму больничного листа. Ответчиками в этом деле стали Министерство здравоохранения Украины, Министерство труда и социальной политики Украины, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины – то есть, те государственные учреждения, которые утвердили для граждан такую форму больничного.

С.ПОБЕРЕЖЕЦ считает, что без ее согласия и разрешения информация конфиденциального характера (то есть диагноз) стала известна широкой общественности, а следовательно, были нарушены ее конституционные права.